Indiában és Bangladesben minden idők legnagyobb viharára készülnek

Az évszázad viharára készülnek a Bengáli-öbölnél, ahol az Amphan szuperciklon szélsebessége hétfőn elérte a 240 km/órás sebességet, és hamarosan lecsap a szárazföldre is. Ez a mérések történetének eddigi legerősebb vihara. A ciklon várhatóan szerda este érkezik majd meg az indiai-bangladesi határ közelében lévő, 14 milliós lakosságú Kolkata térségébe.

Az indiai hatóságok szerint a part környékéről 300 ezer embert kell azonnal kitelepíteni, ezt javarészt buszokkal intézik, de van, akinek gyalog kell menedéket keresnie. Tovább súlyosbítja a helyzetet a térségben tomboló COVID-19 járvány, a biztonságos távolság megtartása miatt Nyugat-Bengália tartományban a szokásos félmillió főnek elegendő óvóhely helyett most mindössze 200 ezer lesz hozzáférhető. A bangladesi katasztrófavédelem összesen kétmillió ember evakuálását tervezi a part menti településekről.

Az Amphan még szuperciklon korában Fotó: HANDOUT/AFP

A hatóságok arra számítanak, hogy a vihar gyengül valamit, mire eléri a szárazföldet, de így is extrém mennyiségű csapadékra és 155-186 km/órás szélre számítanak. Nyugat-Bengáliában nem futhatnak ki a hajók, a két ország határán állomásozó határőrhajókat is visszarendelték a kikötőkbe, a távközlési cégek pedig komoly fennakadásokra számítanak a kommunikációban.

Nem elég a vihar, még ott van a vírus is

A legnagyobb gondot a természeti csapás mellett a koronavírus okozza: a katasztrófavédelem munkatársai maszkban, kesztyűben és védőszemüvegben készülnek a mentési munkálatokra, amelyek során valószínűleg koronavírusos betegekkel is találkoznak majd. Pradeep Jena, Odisha állam katasztrófavédelmének vezetője szerint ez azt is jelenti, hogy a vírus miatti elővigyázatosság miatt nem mindenkit fogadhatnak az óvóhelyek, így lesz, akit inkább arra kérnek, hogy maradjon otthon, ezenkívül külön kihívást jelent majd az idősek védelme is.

Indiában a szakértők szerint éppen most tetőzik a járvány, egyedül vasárnap ötezer új regisztrált fertőzöttről számoltak be a hatóságok, hétfőn pedig 4600 új koronavírusos beteget vettek nyilvántartásba. Az országban a hivatalos adatok szerint mostanra százezernél is több fertőzöttje és 3164 halálos áldozata van az új koronavírusnak.

Az országban a kijárási korlátozások hivatalosan május 31-ig tartanak, de a kormány már most enyhítéseket vezetett be a kezdetben kaotikus állapotokat elszabadító intézkedéseken. A ciklon által okozott károk mellett a hatóságok további veszteségekre számítanak: az óvóhelyeken valószínűleg nem áll majd rendelkezésre elegendő szappan és fertőtlenítőszer, Daniel P. Sullivan, az amerikai Refugees International szakértője szerint ráadásul a vihart követő áradások és a monszun idején a vírus minden eddiginél hatékonyabban terjedhet a vihar által megtépázott vidékeken.