Indiában elkezdtek oxigént árusítani a magas légszennyezettség miatt

Az India több területén november eleje óta tomboló légszennyezettségi válsághelyzet különös üzleti megoldásra sarkallta Új-Delhi vállalkozóit: Oxy Pure néven városi menedékként is szolgáló oxigénbárt nyitottak, ahol 15 percnyi adagokban lehet tiszta levegőt vásárolni 4-6 dollárért (kb. 1500 forintért).

A kórházi orrkanülhöz hasonlító eszközön keresztül fogyasztható tiszta oxigén árszabása azért változó, mert akár levendula, eukaliptusz, fahéj vagy borsmenta illatosítással is lehet kérni. Az oxigénbár egy „szennyezettségi akciót” is felajánl a vásárlóknak: négy adag áráért ötöt kapnak. A bár tulajdonosa, Aryavir Kumar a főváros repülőterén, valamint Mumbai és Bengaluru városaiban is szeretne hasonló szolgáltatást nyújtó helyet nyitni.

A vásárlók elégedettnek tűnnek az innovatív termékkel: „Nem tudom, hogy ez mennyire pszichés, de jó érzés tudni, hogy tiszta oxigént lélegzek be, még ha csak 15 percig is” – mondta a New York Timesnak a városban élő ukrán Lisa Dwivedi, aki a szmogban már-már megszokott viszkető szemekkel és torokfájással érkezett a bárba.

A tarlóégetésből, építkezési porból, erőművek kibocsátásából és a Dívali nevű fényünnep tűzijátékainak füstjéből összeálló szmog okozta légszennyezettségi válság odáig fajult, hogy a fővárosban november elején közegészségügyi szükségállapotot hirdettek figyelembe véve, hogy az egészségesnél esetenként tizenkétszer nagyobb szennyezettségi szint akár agykárosodást is okozhat a gyerekeknél. Az általános iskolákat bezárták, az orvosok pedig nem bírnak a légzési panaszokkal a kórházakat megrohamozó betegekkel.

Mindezek ellenére az ország vezetői nem veszik elég komolyan a helyzetet. Narendra Modi miniszterelnök a mai napig nem szólalt meg az ügyben nyilvánosan, a múlt péntekre összehívott különleges parlamenti ülést pedig el kellett halasztani, mert alig jelent meg néhány politikus. „Emberek halnak meg, ez nem történhet meg egy civilizált országban. Ezt nem tűrhetjük” – szólaltak fel a politikusok semmittevése ellen a legfelsőbb bíróság tagjai.

