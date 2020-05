Leállítja nagy hidroxi-klorokin-kísérletét a WHO

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) felfüggesztette a hidroxi-klorokinnal folytatott átfogó, nemzetközi vizsgálatsorozatot. A Solidarity nevű vizsgálatsorozatnak csak a hidroxi-klorokint érintő kísérleteit függesztik fel addig, amíg a gyógyszer biztonságosságára vonatkozó adatokat felül nem vizsgálják – jelentette be Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója.

Lawrence O. Gostin, a Georgetown Egyetem egészségügyi jogi tanszékének professzora szerint Donald Trump amerikai elnököt eddig sem ingatták meg a klinikai vizsgálatok bizonyítékai, és bár figyelembe kellene vennie a WHO javaslatait, mindeddig a saját egészségügyi hatósága, az Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerfelügyeleti Hatóság (FDA) irányelvei sem bizonytalanították el sajátos döntéseiben, például abban, hogy saját magát ezzel a szerrel kezelje – igaz, épp hétfőn jött a hír, hogy már leállította a kúrát, bár továbbra is hisz a szer hatásosságában. Kétséges tehát, hogy a WHO döntése befolyásolja-e az amerikai elnök hidroxi-klorokinról hangoztatott álláspontját és sajátos, minden tudományos alapot nélkülöző egyéni ajánlásait.

A gyógyszer jó, csak nem biztos, hogy a COVID-ra

Az egyik kockázat, hogy az emberek felhalmozzák a hidroxi-klorokin-tartalmú gyógyszereket, így éppen azok nem tudnak majd hozzáférni, akiknek – például súlyos ízületi-gyulladás vagy malária esetén – létfontosságú lenne a gyógyszert megkapniuk. Gostin szerint az is aggasztó, hogy Trump tudományosan nem megalapozott kijelentései nyomán egyesek megelőző jelleggel kezdenek hidroxi-klorokin-tartalmú gyógyszereket szedni, miközben azok hatásosságát ilyen esetekben semmi nem bizonyítja.

Magyarország világhatalomnak számít a médiában és a közösségi portálokon figyelemre méltó karriert befutott hidroxi-klorokin előállításában. Az elsősorban súlyos autoimmun ízületi gyulladásokkal küzdő és maláriás betegek gyógyítására használt hidroxi-klorokinnal az a legfőbb probléma, hogy súlyosabb esetekben az arra érzékenyekben, például eleve szívproblémákkal küzdőkben, valamint bizonyos gyógyszerekkel kombináltan szedve akár szívritmuszavart és egyéb súlyos szívproblémákat okozhat.

Noha kevésbé hajlamos felhalmozódni a szervezetben, mint a szerkezetileg hozzá igen hasonló klorokin, ezért a hidroxi-klorokin használatáról úgy gondolják, hogy biztonságosabb, sok ember bevonásával szervezett nagy vizsgálatok mindeddig sem ezt, sem a SARS-CoV-2 elleni hatékonyságát nem bizonyították.

A potenciális COVID-ellenszerként próbálgatott és a Trump elnök által már-már csodaszerként hivatkozott hidroxi-klorokin amúgy nem kifejezetten antivirális szer, néhány laboratóriumi vizsgálat mégis arra utal, hogy lehet antivirális hatása. Ez a Qubit által a témában korábban felkeresett szakértő szerint elsősorban abban rejlik, hogy gátolja a SARS-CoV-2 sejtekbe jutását, és valamelyest a vírus replikációját is. A COVID-betegségben feltételezett jótékony hatását az is erősítheti, hogy a súlyos, esetenként életveszélyes tüneteket produkáló betegekben a feltételezések szerint hatékonyan csökkenti az úgynevezett citokin vihar kialakulásának esélyét, ezt a tulajdonságát használják ki a krónikus gyulladásos betegségek kezelésében is.

