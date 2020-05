Szívesen megvennél egy teljes falut Svédországban? Itt a lehetőség

Stockholmtól másfél órányira északra, Västmanland megyében található a Sätra Brunn nevű kis település, amelynek legrégibb épületei a 18. század legelején épültek. A mindössze 0,7 négyzetkilométeres, vagyis a budapesti Városligetnél is kisebb területű falu 70 épületből áll, és most az egészet eladásra kínálják: a Christie's aukciósház 70 millió svéd koronában, vagyis nagyjából 2,3 milliárd forintban állapította meg a település vételárát.

A falu az 1700-ban épült fürdőjéről híres, amely amellett, hogy népszerű úti cél a pihenni vágyóknak, 1747 és 1999 között az Uppsalai Egyetem holisztikus kutatóközpontjaként is szolgált, mielőtt 2002-ben egy 15 helyi lakosból álló, a helyi értékek védelme érdekében létrehozott gazdasági társaság kezébe került. Az egyik tulajdonos, Mats Wikman a New York Timesnak azt mondta, hogy mivel a tulajok többsége már középkorú, új gazdára van szüksége a falunak, aki gondoskodni tud róla.

Sätra Brunn látképe Fotó: Residence Christie’s International Real Estate

A helység történetét könyvben is összefoglaló Wikman szerint a 18. században épült 10 svéd egészségfalu közül Sätra Brunn az egyetlen, amely történelmi jellegét máig meg tudta őrizni. „A történelme ellenére ezt a helyet nem igazán ismerik a környéken túl, pedig véleményem szerint világörökségi helyszínné kellene nyilvánítani” – mondta a férfi.

A falu szívében találhatók a legrégebbi épületek, amelyek között forrásházat, családi villákat és egykori kollégiumot is találni. A legkirívóbb épület egy közel 500 négyzetméteres, kilátóként is funkcionáló ház, a Bergabo.

A Bergabo Fotó: Wikimedia Commons

Wikman szerint a 70 közül körülbelül 45 épület alkalmas arra, hogy családi otthonná alakítsák. Bár a legtöbb házban nincs konyharész, mivel a lakosoknak egy központi konyhából szállították az ételt, a vízvezetékrendszer és a házak kialakítása megfelelő ahhoz, hogy konyhákkal lássák el az új otthonokat.

A faluban található még egy 19. századi (felszentelésétől azóta megfosztott) templom, egy konferenciaközpont, egy étterem, és persze a medencével, szaunával és edzőteremmel is ellátott gyógyfürdő is. A helyi forrásvízhez egy évente kétmilliós darabszámot produkáló palackozóüzem is dukál, valamint egy 40 gyereket fogadni képes óvoda is működik a településen.

A fürdő egyik medencéje Fotó: Residence Christie’s International Real Estate

Bár Svédországban a koronavírus-járvány miatt nem állt le a gazdaság, Sätra Brunn minden kereskedelmi műveletet felfüggesztett őszig – hogy azokat újraindítsák-e, arról az új tulajdonos dönthet majd.

A településnek kedvez, hogy a közelben lévő, 13 ezer lakossal rendelkező Sala városa igazi turistaközpont: a 15. századi ezüstbánya mellett a város tavai és tiszta levegője vonzza a pihenni vágyókat, és a madármegfigyelők is kedvelik a környéket. És aki ide ellátogat, azt már nem nehéz átcsábítani az áruba bocsátott történelmi egészségfaluba.

