Felrobbant a SpaceX Starship rakétája

Pénteken tesztelés közben felrobbant a SpaceX következő generációs Starship rakétája a cég Texas déli részén található teszthelyszínén. Nem sokkal az után, hogy begyújtották a rakéta hajtóművét, hatalmas tűzgolyó borította be az eszközt, ahogy a tesztet rögzítő videón is látszik. A tűz olyan nagy volt, hogy teljesen elborította a rakétát, és szemmel láthatóan a teszthelyszín berendezésében is kárt tett.



Mindez egy nappal az előtt történt, hogy a cég a tervek szerint elindítja történelmi küldetését, és magáncégként két embert küld az űrbe, pontosabban a Nemzetközi Űrállomásra. Az egyszer már elhalasztott utazás jelentőségét az is növeli, hogy régóta nem lőttek már embert az űrbe az Egyesült Államok területéről. Erről a küldetésről bővebben itt írtunk.

A szombat esti kilövés persze nem a texasi Boca Chicáról, hanem a floridai Cape Canaveralról történik, és nem a Starship, hanem a cég bevált Falcon 9 rakétájával, amely több mint százszor repült már sikeresen. A balul elsült tesztről készült alábbi, 7 perces videón 35 másodpercig tartó feszült rázkódás után következik be a nagy bumm. A hozzáfűzött kommentár szerint szivárgó üzemanyag okozta az óriási robbanást, de hivatalos információ még nincs a kudarc okairól.

A Starship is emberes űrutazásra készült

A SpaceX alapítója, Elon Musk a héten interjút adott az Aviation Weeknek, amelyben azt mondta, hogy leállítja a Starship fejlesztését, legalábbis amíg a cég az első emberes repülésére koncentrál, és a cég alkalmazottait is arra kérte, hogy erre a küldetésre fókuszáljanak.

A most felrobbant prototípussal a SpaceX jövőbeli Starship rakétájának dizájnját próbálgatják – ezt a hatalmas rakétát a cég alapvetően arra szánja, hogy egyszer még embereket szállítson a Marsra vagy a Holdra, és már számos tesztverzióját megépítették. Péntek este úgynevezett statikus tűz tesztre került sor, azaz úgy gyújtották be a rakéta Raptor hajtóművét, hogy az űrjárművet közben rögzítették. Az elmúlt bő egy hónapban ez volt az ötödik statikus teszt a Starshippel.

2019. októberi fotó a Starship űrhajó prototípusáról Fotó: Loren Elliott/AFP

A múltban a Starship három korábbi verziója semmisült meg tesztelés közben. A most felrobbant típus messzebbre jutott a fejlesztésben, mint korábbi változatai, de a pénteki robbanás után a jelek szerint nem nagyon maradt menthető darabja. Egyelőre nem tudni megsérült-e valaki a robbanásban, a SpaceX nem közölt semmit az esettel kapcsolatban.

Ha a Starship rakétát sikeresen tesztelték volna, következő lépésként alacsony repülési magasságú teszteket végeztek volna vele az elkövetkező napokban, amihez az amerikai légi közlekedési hatóság, az FAA meg is adta az engedélyt csütörtökön, illetve június 1-jére el is rendelte, hogy más légi járművek ne repüljenek Boca Chica környékén nyolcezer méteres magasság alatt. Ezeket a korlátozásokat most valószínűleg feloldják.

A hírekről sok helyen tájékozódhatsz. A Qubit krízisben és békeidőben is arra törekszik, hogy az események mögött álló mélyebb összefüggéseket is megértsük – szigorúan a modern tudomány szemszögéből, több mint 100 tudós-szerzőnk és szakértő újságíróink révén. Ez nekünk sokba kerül, de reméljük, nektek is sokat ér.

Támogasd a Qubit fennmaradását!

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: