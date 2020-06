Brutális kocsmakrach közeleg Nagy-Britanniában

Skóciában és Walesben még nincs pontos dátum, Észak-Írországban és Angliában viszont előreláthatólag július 20-tól nyithatnak újra a pub-ok és az éttermek a megszokott módon. Július előtt előreláthatóan a kerthelyiségekben vagy a teraszokon sem engedélyezett a fogyasztás, bár egyes hírek szerint június 22-től mégis engedélyezett lesz a szabadtéri fogyasztás – olvasható a Newsweek brit kocsmapiaci körképében.

A szigetország vendéglátósai rendkívül borúlátóak. Állításuk szerint az évi 100 milliárd fontos piac szereplőinek közel fele beadta a kulcsot. A kocsmák, klubok, bárok és éttermek 50 százaléka nem fogja újra megnyitni a korlátozások feloldása után sem.

A jelenleg csak az elviteles fogyasztás és a házhoz szállítás engedélyezett. A pub-ok esetében ez azt jelenti, hogy a csapolt, illetve kimért alkoholos italokat műanyagpohárban az egység előtt az utcán lehet csak meginni, az éttermekben elkészített fogásokat hasonló kiszerelésben szintén csak az egység bejáratán kívül lehet befalatozni.

Londoni utcakép június 5-én kocsmai távolságtartással Fotó: TOLGA AKMEN/AFP

Az amerikai hetilap által megszólaltatott szereplők szerint akár 10 ezer pub és bár zárhat be végleg. Jelenleg több mint 2 millió munkahely sorsa bizonytalan.

A vendéglátósok úgy számolnak, hogy ha újra is nyithatnak, a szupermarketekben és áruházakban alkalmazott jelenlegi kétméteres távolságtartási szabállyal a korábbi forgalom 40 százalékát tudnák csak realizálni. De még akkor is csupán a békeidők bevételeinek 75 százaléka folyna be a kasszájukba, ha a beltéri fogyasztás során egyméteresre csökkentenék a biztonságosnak vélt személyközi távolságot.

A hírekről sok helyen tájékozódhatsz. A Qubit krízisben és békeidőben is arra törekszik, hogy az események mögött álló mélyebb összefüggéseket is megértsük – szigorúan a modern tudomány szemszögéből, több mint 100 tudós-szerzőnk és szakértő újságíróink révén. Ez nekünk sokba kerül, de reméljük, nektek is sokat ér.

Támogasd a Qubit fennmaradását!

Korábbi kapcsolódó cikkeink: