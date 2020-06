Már 2019 márciusában megjelenhetett a koronavírus Spanyolországban

A kutatók világszerte a csatornához fordulnak, ha kíváncsiak rá, hogy hol jelenik meg a SARS-CoV-2, a mintákból ugyanis akár a tünetek megjelenése előtt is kiderülhet, ha a fertőzés felütötte a fejét az adott területen. Ezt tették Spanyolországban is, a Barcelonai Egyetem egy friss kutatásai szerint viszont a vírus már 2019 márciusában megjelent az országban – legalábbis egy ekkorról származó mintában már kimutatták a jelenlétét.

A kutatás egyelőre még külső szakértők lektorálására vár, mindenesetre ha az adatok igazolhatóak, az alapjaiban forgatja fel azt, amit eddig a koronavírusról gondoltak – becslések szerint ugyanis a SARS-CoV-2 Kínában, a fertőzés kiindulópontján is csak novemberben jelent meg, Olaszországban, az egyik legsúlyosabban érintett európai országban is legkorábban decemberben fertőződhettek meg.

A szennyvizet számos országban használják előrejelzésre, illetve a járvány megjelenésének ellenőrzésére: egy-egy telepre milliónyi háztartásból jut el a szennyvíz, a vírus örökítőanyagának maradványaiból pedig meg lehet állapítani, hogy megjelent-e az adott területen a betegség. A módszer egyelőre nem alkalmas az átfertőzöttség mértékének megállapítására, de a kutatók abban bíznak, hogy azt már ki lehet mutatni vele, ha a járvány lecsengése után újra megjelenik a COVID-19.

A virológus kételkedik

A most megjelent, még nem lektorált tanulmány fagyasztott szennyvízminták alapján kimutatta, hogy Spanyolországban az egyik mintában 41 nappal az első hivatalosan jelentett eset előtt, 2020 január 15-én már megjelent a vírus, az azelőtti minták pedig egészen 2019 márciusáig tiszták voltak (már amennyire egy szennyvízmintától elvárhat ilyesmit az ember). Ekkor azonban ismét a vírus nyomára bukkantak: ezek szerint az országban már március 12-én megjelenhetett a vírus.

Claire Crossan virológus szerint több magyarázat is lehetséges az eredményre: az egyik nyilvánvalóan az, hogy ha nagyon csekély mértékben is, de a vírus örökítőanyaga valóban jelen volt a mintában. Crossan szerint az is elképzelhető, hogy a minta szennyezett volt, ahogyan az is, hogy valamilyen hasonló vírus maradványait mutatták ki, amely eléggé hasonlított a SARS-CoV-2-re ahhoz, hogy pozitív legyen a PCR-teszt eredménye.

Crossan szerint érdemes fenntartásokkal kezelni az adatokat: a kutatók jelenlegi ismeretei szerint a koronavírus igencsak fertőző, márpedig március után nem emelkedett a légzőszervi megbetegedések száma Spanyolországban, sőt, 2020 januárjáig minden egyéb minta tiszta volt. A jelenlegi kutatást külső szakértők bevonásával folytatják majd, ha a szakmai lektorálás után is hitelesnek bizonyulnak az adatok, az mindenestül átírja a SARS-CoV-2 jelenleg elfogadott történetét.