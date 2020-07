Ha tigrisszúnyogot láttál, feltétlenül jelentsd!

A szárazság utáni csapadékos időjárás különösen kedvez a csípőszúnyogok fejlődésének, ezzel együtt pedig a már megszokott bosszantó rovarokon kívül az újonnan érkezett idegenhonos fajok is gátlástalanul szaporodnak. Ezek közé tartozik a tigrisszúnyog (Aedes albopictus) is, amelyet magyarul leggyakrabban inkább ázsiai zebraszúnyognak hívnak, és amely legalább 22 különböző vírus terjesztéséért tehető felelőssé.

A Magyar Természettudományi Múzeum kutatói szerint a nyáron behurcolt példányok még nem képeznek stabil populációkat, mert nem vészelik át a hideg teleket, de fontos a rovarok megjelenésének monitorozása, ezért az ELKH Ökológiai Kutatóközpontjának Ökológiai és Botanikai Intézete felhívásában arra kéri a lakosságot, hogy fogjanak szúnyogokat, és küldjék el a rovarokat az intézet számára.

Soltész Zoltán, az intézet kutatója szerint a tavaly beküldött mintákból mindössze 48 esetben találtak ázsiai tigrisszúnyogot, a példányok pedig ezekben az esetekben sem hordoztak olyan vírusokat, amelyek Nyugat-nílusi lázat, Usutu- vagy Chikungunya-lázat okozhattak volna.

A tigrisszúnyogot magyar viszonyok között viszonylag könnyen meg lehet különböztetni a többi csípőszúnyogtól: a rovar kicsi, mintegy öt milliméter hosszú, a testét pedig fekete alapon hófehér pikkelyekből álló foltok, csíkok szegélyezik, a tor közepén pedig egyetlen, hosszanti fehér csík látható. A tigrisszúnyog ugyan kicsi, de jól felismerhető még hosszú szipókájáról is, ez jóval hosszabb, mint az állat feje.

Így néz ki a tigrisszúnyog Fotó: SEBASTIEN LAPEYRERE/Hans Lucas via AFP

Megfogtam egy szúnyogot, nagyobb volt egy lónál

A kutatók arra kérik a lakosságot, hogy ha tigrisszúnyogra bukkannak, feltétlenül értesítsék az intézetet az észlelésről. A szúnyogtetemek mellett az intézet a szúnyogspotting pontos helyét, esetleg GPS-koordinátáit is kéri, az élőhely leírása (park, patakpart stb), a pontos dátum és a gyűjtő neve és elérhetőségei mellett.

Az intézet a szúnyogbefogás pontos módjáról is tájékoztatást ad: amennyiben még él az imágó, be kell tenni fél órára a fagyasztóba, majd egy kis méretű műanyag fiolát ki kell bélelni papír zsebkendővel, ebben kell elhelyezni az állatot (a zsebkendőről ezt megelőzően le kell fejteni egy réteget, és abba kell beletenni). Amennyiben az ember már lecsapta a szúnyogot, esetleg nem kívánja postázni a jószágot, az intézet fényképen is várja a potenciális tigrisszúnyog-észlelők jelentkezését. Az első nyolc beküldőre jutalom is vár: a szerencsés szúnyogvadászok részt vehetnek az vácrátóti Ökológiai és Botanikai Kutatóintézetben megrendezett rovaros workshopon.

Szúnyoglátásokat és szúnyogokat az itt megadott kontaktokon keresztül lehet küldeni a kutatóknak.