Ezeréves szemkenőccsel irtanák ki a mindennek ellenálló szuperbaktériumokat

Az antibiotikum-rezisztencia már ma is rengeteg kárt okoz: a túlzott, sok esetben felesleges antibiotikum-használat nyomán a baktériumok elkezdtek alkalmazkodni a szerekhez, így egyre erősebb anyagokkal kell felvenni ellenük a harcot. Mivel a kórokozók egyre ügyesebben cselezik ki a hatóanyagokat, kutatók szerint 2050-re évi 10 millió halálesetet lehet majd a többféle antibiotikumnak is ellenálló, multidrogrezisztens szuperbaktériumok számlájára írni.

Egy brit kutatócsoport most egy középkori angolszász könyvben talált rá a lehetséges megoldásra. A Bald Piócáskönyve című orvosi iratban egy olyan szemkenőcs receptje is szerepel, amelyet már 2015-ben kinéztek maguknak a kutatók, de a Scientific Reportsban most kedden megjelent új tanulmányban most azt is részletezték, hogy ténylegesen hogyan lehetne klinikailag felhasználni a csodaszert.

A barnásan áttetsző, folyós kenőcsöt eredetileg az árpa kezelésére használták, de a Warwicki Egyetem kutatói szerint a különös szer kiválóan alkalmas a biofilmek (mikroorganizmusok összetapadt, nyálkás csomója) fertőzésének visszaverésére – csak Nagy-Britanniában több mint egymilliárd fontos kárt okoznak évente az egészségügynek a biofilmfertőzések.

Bald piócáskönyve Fotó: The British Library Board (Royal 12 D xvii)

„Úgy gondoljuk, ez a keverék új gyógymódot nyújthat az elfertőződött sebek, például a cukorbetegségek okozta lábfekélyek kezelésére” – mondta a CNN-nek Freya Harrison, a tanulmány egyik szerzője. Az ilyen fekélyek esetében már nagy a kockázata annak, hogy bármilyen antibiotikumos kezelésnek ellenállnak a kórokozók, így könnyen vérmérgezéshez, majd pedig amputációhoz vezethet a fertőzés.

Az ezeréves recept szerint hagymát, fokhagymát, angol bort és marhaepét kell egy sárgarézből készült tálban összekeverni, és állni hagyni kilenc éjen át. „Ha mikrobiológusként olvasod a könyv receptjeit, azt látod, hogy valami hasznuk csak lehetett, hiszen minden összetevőnek van valamilyen antibakteriális hatása, így értelemszerű azokat összekeverni” – mondta Harrison.

Az újjáélesztett ősi recept Fotó: Warwicki Egyetem

A malária kezelésére használt artemizinin nevű gyógyszer hatóanyagát például az egynyári üröm cserjéjéből vonják ki, amire egy ősi recepteket kutató kínai gyógyász, Tu Ju-ju jött rá – és 2015-ben meg is kapta érte az orvosi Nobel-díjat. Harrison szerint Bald piócáskönyvében szintén szerepelt az egynyári üröm, mint a középkori Angliában pusztító malária ellenszere, így a könyvet érdemes lesz a jövőben is forgatnia a kutatóorvosoknak.

A Guardian így arra a következtetésre jutott, hogy ha a hagyományos gyógymódok hatékonyságát megfelelő kutatásokkal és vizsgálatokkal támasztja alá a modern orvostudomány, akkor valóban lehet támaszkodni az ősi módszerekre, de azért nem kell mindent bevenni. Ezt igazolja Bald könyvének több másik receptje is: impotenciára például párlófű tejben való forralását javasolja (vigyázat, walesi sörben forralva ellentétes hatást vált ki!), de még az elfek (tolkienileg: tündék) okozta lóbetegségekre is volt receptje.

