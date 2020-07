Harminc éven belül 200 millió ember otthonát lepheti el a víz

Támogasd a Qubit munkáját! Nincsen túlélhető és fenntartható jövőnk tudomány nélkül, ahogy nekünk sincsen nélkületek.

A Melbourne-i Egyetem egy csütörtökön megjelent kutatása szerint Északnyugat-Európában és Ázsiában lassan kezdhetnek aggódni a tengerpart közelében élők: a jelenlegi emissziók mellett a tengerszint emelkedése 30 éven belül 200 millió ember otthonát fogja veszélyeztetni, 2100-ra pedig a Föld népességének 52 százalékát veszélyeztetik majd a viharok és villámárvizek.

Ha nem csökken az emisszió, a kutatók a legrosszabb forgatókönyvvel számolnak: eszerint 290 millió ember veszítheti el az otthonát, bár egyes kutatók szerint már az eddigi lépések is elegendőek ahhoz, hogy ennél valamivel kisebb legyen a baj. Az RCP8.5 névre keresztelt klímaváltozási forgatókönyv növekvő szénhasználattal és a csökkentés teljes figyelmen kívül hagyásával számol, kritikusai szerint pedig épp ezért nem is életszerű, hiszen számos ország már most is korlátozza az emisszióját.

A kutatók által vázolt valószínűbb forgatókönyv is elég aggasztó: még mérsékelt kibocsátás esetén is 204 millió ember otthona kerül veszélybe 30 éven belül. Ian Young, a tanulmány egyik szerzője szerint persze ez még nem jelenti azt, hogy menthetetlenek lennének ezek a területek: megfelelő gátakkal, védművekkel és a károsanyag-kibocsátás csökkentésével sokat lehet tenni a károk csökkentéséért.

Nem olcsó a védekezés

A legvalószínűbb forgatókönyv szerint az érintett területek 68 százalékán a viharok, a hullámok és a villámárvizek okoznak majd gondot, 32 százalékukon pedig a tengerszint emelkedése. Az emelkedő vízszint miatt a tengeri viharok a szárazföld nagyobb részén tudnak pusztítani, ez pedig Young szerint humanitárius katasztrófákhoz vezethet. Ebru Kireczi, a tanulmány egyik szerzője szerint különösen fontos lehet a viharjelzések kiépítése az érintett területeken, ezzel is csökkenthetőek lehetnének a károk.

Az áradások különösen nagy veszélyt jelentenek New Yorkra: Bill de Blasio polgármester tavaly jelentette be, hogy a város 10 milliárd dollárt szán árvízvédelemre. A költség máshol is nagy, a kutatók számításai szerint a helyreállítás és védekezés költségei legrosszabb esetben a globális GDP 20 százalékát is igénybe vehetik, Kireczi szerint épp ezért minél hamarabb fel kell készülni az érintett területek védelmére. Az Egyesült Államokban a népesség 40 százaléka él tengerparti területeken, ennek ellenére egyre kevesebben kötnek biztosítást árvíz esetére. Nicole LeBoeuf klímaszakértő szerint 2030-ban már kétszer vagy háromszor annyi árvízre kell számítani az Egyesült Államokban, mint 2000-ben, 2050-ben pedig akár tizenötször gyakrabban fordulhat elő árvíz, mint húsz évvel ezelőtt.

