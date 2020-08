Mesterséges intelligenciával eredtek a koronavírus elleni gyógyszer nyomába

Támogasd a Qubit munkáját! Nincsen túlélhető és fenntartható jövőnk tudomány nélkül, ahogy nekünk sincsen nélkületek.

Világszerte fogyóban vannak a dexametazon- és remdesivir-készletek: egyelőre ez a két gyógyszer tűnik hatékonynak a koronavírus tünetei ellen, ezért a Michigani Egyetem kutatói ezekhez a szerekhez hasonló gyógyszerek fejlesztésébe kezdtek, méghozzá mesterséges intelligencia felhasználásával.

A Synthia névre keresztelt algoritmus 12, az eddigiekben a koronavírus kezeléséhez használt gyógyszer összetételét elemezte, ezek közül 11 esetben volt képes alternatív összetételű gyógyszert javasolni a készítmény helyett. Tim Cernak kémikus szerint ez azért is fontos, mert szinte biztosra vehető, hogy ha valami hatékonynak bizonyul a koronavírus ellen, abból nem lesz elegendő az egész világ számára, a mesterséges intelligencia viszont hatékonyan tárja fel a lehető legolcsóbb, azonos hatású gyógyszerek receptjeit.

Cernak szerint a világjárvány egyik legfontosabb tanulsága az ellátóláncok törékenysége: ahogy megjelent a vírus, elfogyott a vécépapír és a kézfertőtlenítő, ha pedig megjelenik a gyógyszer, azt is fel fogják vásárolni.

Legyen olcsó, legyen sok

A kutatók az egyik kísérleti gyógyszer, az umifenovir esetében négy lehetséges receptre is bukkantak, ezek közül az egyik alapanyagai még olcsóbbak is, mint a most használt gyógyszernél. Cernak és társai szabadalmaztatták is az így létrehozott gyógyszereket, de nem profitot remélnek tőlük, ha a készítmények hatékonynak bizonyulnak, arra törekednek majd, hogy minél olcsóbban juthassanak el a lehető legtöbb beteghez.

Az újonnan kifejlesztett hatóanyagokat általában 20, bizonyos esetekben 25 évig védi a szabadalom, ez alatt a gyártón kívül más nem forgalmazhat azonos hatóanyagtartalmú készítményt, ezeket nevezik originális gyógyszereknek. A termékszabadalmi oltalom lejárta után a hatóanyagot más gyártók is használhatják, ezeket a gyógyszereket nevezik generikumnak.

Danielle Schultz kémikus szerint a koronavírus ezen a megközelítésen is változtathat majd, az Egyesült Államokban 34 főügyész írta alá azt a dokumentumot, amelyben a remdesivir receptjének közreadását követelik a szabadalom tulajdonosától, az amerikai Gileadtól.