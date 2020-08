Attenborough szerint a vegetariánusok menthetik meg a Földet

Támogasd a Qubit munkáját! Nincsen túlélhető és fenntartható jövőnk tudomány nélkül, ahogy nekünk sincsen nélkületek.

Sir David Attenborough dokumentumfilmes legenda ismét a biodiverzitás csökkenésére figyelmezteti a világot: egy Netflixes filmben ezúttal azt nyilatkozta, hogy több évtizedes pályafutása során egyrészt rádöbbent, hogy milyen sokszínű a világ, másrészt arra is rájött, hogy ez a sokszínűség komoly veszélyben van. Attenborough szerint erre is van megoldás: egyebek mellett a vegetarianizmussal is csökkenthetőek az ember okozta károk.

Az új Attenborough-film, a Life On Our Planet a szerző szándéka szerint nem bűntudatot akar kelteni, hanem meg akarja mutatni, hogy miért fontos a bolygó, az élővilág és az ember számára is az erőforrások felelős felhasználása. Attenborough legutóbbi sorozatában a műanyagszennyezés ellen emelt szót, januárban pedig bejelentette, hogy a klímaváltozás miatti válságban szerinte kritikus ponthoz érkezett a világ, és nem szabad tovább késlekedni a cselekvéssel.

Attenborough nem azonnali, radikális lépéseket követel: szerinte az is elegendő, ha az emberek tudatosan próbálják csökkenteni a húsfogyasztásukat. Ehhez persze a fogyasztói szokások mellett a mezőgazdaság átalakítására és fák telepítésére is szükség lenne: a Föld termékeny területeinek felét mezőgazdaságra használják, a madarak hetven százaléka haszonállat, Attenborough szerint ez pedig gyakorlatilag azt jelenti, hogy a bolygót már elpusztítottuk.

Riasztó jövőkép

A dokumentumfilm riasztó előrejelzései szerint 2030-ra az esőerdők helyét száraz szavannák veszik át, a sarkkörökön pedig alig marad már jég, 2080-ban pedig a krízist az emberiség már a maga bőrén érezheti: meleg lesz, egyre gyakoribbak lesznek az extrém időjárási események, a jelenleg sűrűn lakott területek egy része pedig lakhatatlanná válik majd.

Maga Attenborough 2017-ben jelentette be, hogy leszokott a húsevésről, igaz, azt is hozzátette, hogy ezt leginkább azért tette, mert már nem is kívánta, valószínűleg azért, mert tudat alatt nyomasztotta az étrend környezetvédelmi költsége. Egy júliusi amerikai felmérés szerint ezzel nincs is egyedül: egyre többen változtatnak az étrendjükön környezetvédelmi okoknál fogva. 2018-ban még csak a válaszadók 17 százaléka nevezte meg elsődleges szempontként a környezetvédelmet, ha étrendről van szó, ez az arány 2020-ra 48 százalékra emelkedett.

Ez a kereslet a kínálaton is meglátszik: egyre több cég dob piacra húshelyettesítő termékeket, de akadnak olyanok is, amelyek az úgynevezett flexitariánusoknak kedveznek, és mű- és igazi húst is használnak a termékeikhez. Az előrejelzések szerint a 2020-as évtized végére ezeknek a termékeknek az ára az ötödére esik majd vissza. Ez a mezőgazdaság teljes átalakítását is maga után vonja majd, jó esetben pedig a biodiverzitás növekedését is – Attenborough szerint még mindig van remény.