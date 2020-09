Két év alatt rezisztensek lettek a legújabb rovarölőre a kameruni maláriaszúnyogok

Támogasd a Qubit munkáját! Nincsen túlélhető és fenntartható jövőnk tudomány nélkül, ahogy nekünk sincsen nélkületek.

A COVID-19 árnyékában Afrikában továbbra is ádáz harc dúl a malária leküzdéséért. Az Anopheles nembe tartozó maláriaszúnyogok által terjesztett parazita egysejtűek okozta váltóláz elleni védekezés sokféle fronton zajlik, ezek egyike a beltéri szúnyogirtás.

Az egészségügyi világszervezet, a WHO két évvel ezelőtt zöld utat adott Afrikában az Európai Unióban már tiltott neonikotinoidok közé tartozó klotianidinnak, illetve az ezt tartalmazó szereknek.

A beporzó rovarok tömeges pusztulásáért felelős rovarirtók közül Afrikában a klotianidint használták leginkább az elmúlt két évben, csakhogy nemrégiben kiderült, hogy a maláriaszúnyogok egyik faja érzéketlenné vált erre az idegméregre.

A Science híradása szerint a kameruni Fertőző Betegségek Kutatóközpontjának (CRID) munkatársai arról számoltak be, hogy a legújabb fővárosi és vidéki mintavételek alapján az Anopheles gambiae egyedeinek több mint fele túlélte a permetezést, miközben egy másik maláriaszúnyog-fajhoz (Anopheles coluzzii) tartozó vérszívók elpusztultak.

Anopheles gambiae Fotó: Wikipédia

A CRID kutatói szerint a rezisztenciát az válthatta ki a szúnyogfajnál, hogy Afrikában tömegesen vetnek be más neonikotinoid hatóanyagú rovarölőket, gyakran anélkül előzetesen letesztelnék azokat a helyi rovarfaunára.

A Science megkérdezte a hatóanyag egyik legnagyobb előállítójának számító Bayern szakértőjét is, akit nem lepett meg a kameruni kutatók eredménye. A gyógyszer- és vegyszergyártó multi szakértője szerint hasonló rezisztenciát tapasztaltak elefántcsontparti kísérleteikben is, amelynek tanulságai alapján próbálnak változtatni a rovairtók hatóanyag-összetételein. A WHO statisztikái szerint a beltéri szúnyogirtásnak köszönhető, hogy az afrikai maláriagócokban az elmúlt két évtizedben több mint felére csökkent a malária mortalitása és morbiditása is.

