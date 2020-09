Interaktív hőtérképre tették a magyarországi illegális szemétlerakókat

Támogasd a Qubit munkáját! Nincsen túlélhető és fenntartható jövőnk tudomány nélkül, ahogy nekünk sincsen nélkületek.

Interaktív és naponta frissülő hőtérképpel szemlélteti a Hulladékvadász az illegális, magyarországi szemétlerakókat, amelyekről bejelentéseiken keresztül a felhasználók értesítik a környezetvédő szervezetet.

A térképen helyszín, hulladéktípus (például elektronikai, háztartási vagy fémhulladék) és hulladékmennyiség (köbméter) szerint csoportosíthatók az egyes szemétlerakók, ezeket fotókkal is illusztrálják.

A Hulladékvadász célja, hogy felhívja a lakosság figyelmét a környezetükben lévő illegális szeméthalmokra, és aktivizáljon mindenkit a természeti és épített értékek megóvására. Akárcsak a közlekedési problémák bejelentésére szolgáló és egyre népszerűbb Járókelő.hu-n, a Hulladékvadász oldalán is be lehet jelenteni az illegális szemétdombokat, a bejelentést pedig a rendszer mögött álló JÖN Alapítvány továbbítja az eltávolításukért felelős hivatalok, önkormányzatok felé.

A jelenlegi térképet a 2020. január óta a szervezethez beérkezett – eddig közel ezer – bejelentés alapján készítették.

Így néz ki a hőtérkép felülete, ránagyítva utcasarkokra bontva mutatja a szemétdombhelyzetet.

A Hulladékvadász by Zeewa (Zero Emission Waste Management – Nulla kibocsátású hulladékgazdálkodás) rendszerét másfél év alatt fejlesztették, és a webes felületen adományokkal is lehet támogatni a környezetvédelmi szervezet munkáját.

Az interaktív térkép ezen az oldalon böngészhető.

