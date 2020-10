Rubik Ernő szerint a koronavírus-járvány olyan, mint a Rubik-kocka, és úgy is kell megoldani

Támogasd a Qubit munkáját! Nincsen túlélhető és fenntartható jövőnk tudomány nélkül, ahogy nekünk sincsen nélkületek.

Rubik Ernő, a 76 éves építész és játéktervező a Washington Postnak írt véleménycikket a koronavírus-világjárványról. A mi kockánk (Cubed: The Puzzle of Us All) című idén megjelent könyvével turnézó Rubik természetesen leghíresebb találmányához hasonlítja a pandémiát, ezzel a felütéssel:

„Először 1980-ban utazhattam a Vasfüggönyön túlra, hogy láthassam a Nyugatot. Magyarországról New Yorkba tartottam a Nemzetközi Játékvásárra, ahol az egyik általam tervezett logikai játék amerikai bemutatóját tartották. A Kocka népszerűsége fertőző volt – nemcsak az Egyesült Államokban, hanem az egész világon.”

Rubik elmeséli, hogy meglepődött, amikor idővel azt vette észre, hogy a megoldást keresőknek sok frusztrációt okozó színes kocka politikai és újságírói körökben a látszólag megoldhatatlan problémák, nehézségek szinonimája lett, de ma már nem lepődne meg, ha a koronavírus-járványt a pandémiák Rubik-kockájának neveznék. „Lehet, hogy a kockának van egy olyan aspektusa, ami segíthet a koronavírus kihívásait a megfelelő keretbe helyezni: a Rubik-kockát egyedül játsszák, de a megoldásához szükség van az emberi szolidaritásra” – írta.

A Rubik-kockán 43 trillió (43*1018) különböző kombináció alakítható ki, és közülük csak egyetlen egy jelent megoldást. A kocka összes oldalát nem lehet egyszerre látni, mégis mindig tudni kell, melyik oldalon mi a helyzet éppen. „Egy összekevert kocka frusztrációt, dühöt és nyugtalanságot szül, és az elveszettség érzetét kelti. Ebben az értelemben 2020 olyan lehet mindannyiunk számára, mintha egy ördögi Rubik-kockában ragadtunk volna.”

Rubik Ernő 2020 januárjában Fotó: DANIEL KARMANN/dpa Picture-Alliance via AFP

Rubik szerint a megoldás sosem lehetetlen, azonban koncentrációt, kitartást, nyitottságot, intellektuális becsületet és kíváncsiságot igényel, miközben az előítéletet és a türelmetlenséget bünteti.

„A kocka valódi üzenete nem a lehetetlenben való dagonyázás, hanem az emberi leleményesség diadala a legnagyobb komplexitás felett.”

Bár csak néhányan tudják maguktól megoldani a kockát, szinte bárki megtanulhatja másoktól az ehhez szükséges stratégiákat és algoritmusokat – a legtöbben könyvekből, Youtube-videókból vagy barátoktól tanulták meg kirakni a kockát. Rubik szerint „így válnak fertőzővé a megoldások”: azok, akik már a tudás birtokában vannak, igyekeznek azt másoknak is átadni. Ez az empátia az, ami szimpla matematikai feladatból egy közös intellektuális utazássá emeli a Rubik-kockát.

A káosz, a bizonytalanság eleinte mindenkit frusztrál, de az innovációnak, a nyitottságnak és a kitartásnak előbb-utóbb meglesz a gyümölcse. És ez Rubik szerint nemcsak a kockára, de a járványra is igaz.

