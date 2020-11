A szájvíz 30 másodperc alatt megöli a koronavírust laboratóriumi körülmények között

Támogasd a Qubit munkáját! Nincsen túlélhető és fenntartható jövőnk tudomány nélkül, ahogy nekünk sincsen nélkületek.

A Cardiffi Egyetem kutatói biztató jeleket találtak arra, hogy a boltokban kapható közönséges szájvizek hatékonyan irtják a COVID-19 betegséget okozó SARS-CoV-2 koronavírust. Az egyelőre csak laboratóriumi körülmények között tesztelt állítást hamarosan a Walesi Egyetemi Kórházban is kipróbálják majd, a kórház covidos betegein végzett klinikai vizsgálat keretében.

A preprint tanulmány (amely a szokásos szakmai lektoráláson egyelőre nem esett át) szerint a CPC-t (cetilpiridinium-kloridot) legalább 0,07 százalékban tartalmazó szájvizek az emberi szervezeten kívül végzett vizsgálatokban 30 másodperc alatt elpusztítják a nyálban található vírusokat, de az majd csak a klinikai vizsgálaton derülhet ki, hogy a betegekre milyen hatással lesz a szájvíz.

A kutatást vezető Richard Stanton szerint egyre több eredmény bizonyítja, hogy a fogínybetegségek ellen használt, mindenki számára elérhető szájvizek a koronavírusok széles választékát, így a SARS-CoV-2-t is inaktiválja. Az eddigi vizsgálatokat a száj- és orrüreget szimuláló környezetben végezték.

A kutatók természetesen arra is felhívják a figyelmet, hogy ha működik is a szájvizes vírusölő módszer, elsősorban mindenkinek arra kell figyelnie, hogy lehetőleg ne is kerüljön veszélyes mennyiségű vírus a szervezetébe, így a kézhigiéniára, a maszkhasználatra és a távolságtartásra vonatkozó ajánlások betartása a legfontosabb. A klinikai vizsgálat eredményeit jövő év elejére várják a kutatók.

Egy korábbi kutatás szintén arra jutott, hogy a 0,07 százalékos CPC-tartalmú szájvizek 99,9 százalékkal csökkentik a nyál koronavírus-tartalmát, és 30 másodperces öblögetés után hat órán keresztül védelmet nyújt a vírusok ellen – legalábbis kisebb vírusmennyiséget enged a szervezetbe kerülni a szájon keresztül. Ez a kutatás viszont azért kapott kisebb visszhangot, mert egy olyan cég rendelte meg, amely szájvizeket is forgalmaz.

