A Coca-Cola, a PepsiCo és a Nestlé a Föld legnagyobb műanyagszennyezője

Támogasd a Qubit munkáját! Nincsen túlélhető és fenntartható jövőnk tudomány nélkül, ahogy nekünk sincsen nélkületek.

Zsinórban harmadik éve bizonyul a Föld legnagyobb műanyagszennyezőjének három óriáscég, nevezetesen a Coca-Cola, a PepsiCo és a Nestlé.

A Break Free From Plastic nevű, 2016-ban indult globális környezetvédő mozgalom évente kiadott jelentése szerint a három nagyvállalat semmilyen haladást nem ért el a műanyagmentesítés terén. A listán utánuk a Liptontól a Cif-en át a Dove-ig számos gyorsan forgó fogyasztási cikket gyártó és forgalmazó Unilever, majd a Milkát és az Oreót is magánénak tudó Mondelez International következik.

Az éves felmérést a szervezet csaknem 15 ezer önkéntese végezte el: 55 országban összesen 346 494 darab műanyagszemetet vizsgálták át, ezeknek a 63 százalékán volt fölfedezhető márkajelzés. Magyarországról utoljára 2018-ban vettek részt a szemétauditban, akkor 332 darabot vizsgáltak át, és a leggyakrabban a Coca-Cola termékeit találták.

A Coca-Cola önmagában nagyobb műanyagszennyező, mint nagy riválisa, a PepsiCo és a Nestlé együttvéve: míg a Coca-Cola márkáit 13 834 darab műanyagszeméten azonosították, a PepsiCo brandjei 5155, a Nestléhez tartozó márkák közül pedig 8633 hulladékon tűntek fel.

A Coca-Cola a közelmúltban a kommunikáció szintjén is követett el hibákat a műanyagszennyezés ügyében: a januári davosi Világgazdasági Fórumon maga a cég fenntarthatósági vezetője közölte, hogy kitartanak a műanyagpalackok mellett, mert azokat kedvelik a vevők. A Tearfund nevű, szegénység ellen küzdő keresztény civil szervezet márciusi jelentése szerint a Coca-Cola, a PepsiCo, a Nestlé és az Unilever a felelős azért, hogy hat fejlődő országban évi félmillió tonna műanyaghulladék keletkezik. Ez a szemétmennyiség elegendő arra, hogy nap mint nap lefedjen 83 focipályányi területet.

A Break Free From Plastic kampánykoordinátora, Emma Priestland szerint a három nagyvállalat azt állítja, hogy keményen dolgozik a műanyagszennyezés visszaszorításán, közben viszont továbbra is egyszerhasználatos műanyagok özönét öntik a világra. Priestland szerint csak az segítene, ha leállítanák a termelést, fokozatosan kivezetnék az egyszerhasználatos műanyagokat, és bevezetnék az újrahasznosítási rendszereket. A kampányvezető szerint éppen ezeknek a nagy cégeknek kellene mutatniuk az utat a többieknek a műanyagmentesítést célzó innovációban.

Egy 2017-es tanulmány szerint a világban keletkező műanyagszemét 91 százalékát is elérheti azoknak a hulladékoknak az aránya, amelyeket nem hasznosítanak újra, ehelyett szeméttelepeken vagy a természetben kötnek ki, illetve elégetik őket.

Az idei szemétvizsgálatból az is kiderült, hogy a leggyakoribb hulladéktípus a kis kiszerelésű, egyszemélyes termékek – például kecsöp, kávé vagy sampon – csomagolása, utánuk jönnek a cigicsikkek, majd a műanyagpalackok.

Igyekeznek

A Coca-Cola a hírre reagálva vitatta, hogy semmilyen haladást nem ért el a hulladékmentesítés területén: „vállaltuk, hogy 2030-ig minden palackunk visszaváltható lesz, így egy sem kerül a kukába vagy az óceánokba, és a műanyagot újrahasznosítva készülhetnek az új palackok. Világszerte 18 piacon elérhetők a 100 százalékig újrahasznosított műanyagból készült palackjaink, és ez a szám folyamatosan nő.” Emellett a másodlagos csomagolásban is csökkentették a műanyag használatát – írták.

A Lay’s csipsztől a Starbuckson át egy csomó népszerű márkát magáénak tudó PepsiCo is a vállalásaira hivatkozott: a cég a csomagolástechnika kihívásait úgymond a partnerség, innováció és befektetések útján igyekszik megoldani, emellett vállalták, hogy üdítőik gyártásában 2025-ig 35 százalékkal csökkentik a „szűz”, azaz nem újrahasznosított, hanem közvetlenül kőoolajszármazékokból gyártott műanyagok használatát.

A Nescafé, a Nespresso és a Nesquick mellett több tucat ásványvízmárkát és még több csokoládét (köztük a magyar Bocit) futtató Nestlé úgy reagált, hogy a cégcsoport jelentős haladást ért el a fenntartható csomagolástechnika terén, bár közleményük szerint annak is tudatában vannak, hogy van még tennivalójuk. „Fokozzuk erőfeszítéseinket, hogy 2025-re minden csomagolóanyagunk újrahasznosíthatóvá vagy újra felhasználhatóvá váljon. Ugyanebben az időszakban egyharmadával szeretnénk csökkenteni a szűz műanyagok használatát. Jelenleg a csomagolóanyagaink 87 százaléka, a műanyag csomagolásoknak pedig a 66 százaléka újrahasznosítható vagy -használható.”

Mint arról beszámoltunk, a koronavírus-világjárvány jelentősen visszaveti az egyszerhasználatos műanyagok elleni harcot, pedig történtek előrelépések az elmúlt években. A fertőzéstől való félelem miatt a kávézók, az éttermek és az élelmiszerboltok is egyre gyakrabban használják a környezetszennyező csomagolóanyagokat, a házhozszállítás és az éttermekből hazavitt ételek csomagolása pedig még egy lapáttal rá is tesz az eddig is tetemes hulladékmennyiségre.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: