A reumás ízületi gyulladások kezelésére használt gyógyszer is működhet a COVID-terápiában

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

A baricitinib hatóanyagú gyógyszerek hatásosak lehetnek a SARS-CoV-2 által kiváltott megbetegedések kezelésében – számolt be a New York Times az Egyesült Államok kormányzati támogatásával zajló kísérlet eredményeiről.

A Janus-kináz-gátlók csoportjába tartozó vegyületet tartalmazó készítményeket évek óta az autoimmun reumás ízületi gyulladások (reumatoid artritisz) terápiájában használják világszerte. Az USA Élelmiszerbiztonsági és Gyógyszerészeti Hivatala (FDA) november elején engedélyezte azokat a klinikai vizsgálatokat, amelyek során az eredetileg a hepatitis C-vírus okozta megbetegedés kezelésére kifejlesztett, a kórokozó replikációjához használt vírusenzim működését gátló remdesivir és a baricitinib együttes hatását firtatták a COVID-terápiában.

A New England Journal of Medicine folyóiratban december 11-én megjelent tanulmány szerint a kombó hatásosnak bizonyult felnőtt páciensek esetében.

A baricitinib molekula 3D-s modellje Fotó: Science Photo Library via AFP

A vizsgálatba több mint 1000 kórházi kezelés alatt álló, remdesivir-terápiában részesített COVID-beteget vontak be, és kiderült, hogy a baricitinibet kapók átlagosan 8 nappal korábban gyógyultak meg, mint a kontrollcsoport tagjai.

A New York Times által megkérdezett orvosszakértők szerint a szintén gyulladáscsökkentő szteroid dexametazon is hasonló kiegészítője az antivirális terápiának, miközben jóval olcsóbb is, mint a baricitinib. (A magyarországi forgalomban kapható ilyen hatóanyagú gyógyszer 35 darabos kiszerelésben 344 ezer forintba kerül.)

Ugyanakkor a megkérdezett orvosok szerint a szteroid használata számos nem kívánt mellékhatással járhat, beleértve a cukorbetegséget vagy csontritkulást.

A tanulmányt jegyző kutatók szerint mindenképp szükség van a további, a remdesivir-baricitinib és más kombinációk hatásosságát összehasonlító klinikai vizsgálatokra.

Korábbi kapcsolódó cikkeink: