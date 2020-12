Bolsonaro szerint krokodillá változtat a koronavírus elleni vakcina

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Jair Bolsonaro nem elégedett a Pfizer és a BioNTech vakcinájával, szerinte ugyanis az oltóanyagot kifejlesztő cég nem vállal felelősséget az oltás esetleges mellékhatásaiért. A brazil elnök azt is elárulta, hogy milyen mellékhatásoktól tart: szerinte a Pfizer akkor is csak a vállát vonogatná, ha valaki az oltás beadása után krokodillá változna.

Bolsonaro az elkrokodilosodás mellett egyéb veszélyekre is felhívta a figyelmet: lehet, hogy az oltás után a nők szakállat növesztenek, a férfiak női hangon kezdenek majd beszélni, de az is elképzelhető, hogy a beoltottak szupererőre tesznek szert. Brazíliában csütörtökön kezdődött meg a lakosság beoltása, Bolsonaro bejelentése szerint a vakcinát ingyenesen teszik elérhetővé, a beadatása pedig nem kötelező. A brazil legfelsőbb bíróság döntése alapján az embereket valóban nem kényszerítik az oltás beadatására, de a hatóságok megbüntethetik azt, aki nem adatta be magának a vakcinát, illetve eltilthatják a be nem oltottakat egyes közterületek látogatásától.

Bolsonaro már korábban is érdekes elméleteket osztott meg a vírusról: márciusban kijelentette, hogy a koronavírus nem több holmi egyszerű megfázásnál, amivel a legendás brazil immunrendszer könnyedén elbánik. Az elnök nem értett egyet a járványügyi korlátozásokkal sem, amelyek szerinte munkanélküliséget, éhezést és nyomort szabadítanának rá az országra. Bolsonarót a halálos áldozatok számának emelkedése sem hatotta meg, amikor erről kérdezték, azt válaszolta, hogy a középső neve valóban Messiás, de ezzel még ő sem tud mit kezdeni, novemberben pedig kifejtette, hogy a járvány miatti halálozások miatt pedig felesleges hisztizni, hiszen előbb-utóbb mind meghalunk.

A népirtó párt

Bolsonaro azt is világossá tette, hogy ő a maga részéről nem kér az oltásból, különösebb probléma nélkül túlesett a betegségen, a távolságtartást pedig hülyeségnek tartja. Az elnök korábban azt nyilatkozta, hogy az Oxford-AstraZeneca vakcina megoldja majd Brazília járványügyi problémáit, erre a célra 355 millió dollárnyi pénzt különített el egy júniusban aláírt törvényben. Az országban emellett a kínai Sinovac és a Pfizer-BioNTech vakcináját is tesztelték. A Sinovac oltóanyagáról Jesse Lopes, Santa Catarina kongresszusi képviselője, Bolsonaro híve azt mondta, hogy a „kínai népirtó párt” terméke, amelyet abortált magzatokból készítenek, és egyébként is egy chipet tartalmaz, amellyel a kínaiak nyomon követik majd a beoltott brazilokat. A vádakat a Butantan Intézet, ahol a kínai vakcinát tesztelték az országban, visszautasította. Maga Bolsonaro is úgy gondolja, hogy a Sinovac vakcinája kommunista, az általa csak „João Doria kínai vakcinájának” nevezett szer használatát pedig nem javasolja (Doria São Paulo kormányzójaként az oltás kötelezővé tétele mellett érvel).

Az Astrazeneca vakcinájáról Bolsonaro azt állította, hogy Brazília a megállapodás értelmében megtarthatja az oltás receptjét is, ha sikerül nyélbeütni az üzletet, erről később kiderült, hogy nem egészen így van. Az elnök júliusban még nem tartott attól, hogy a Pfizer oltóanyagától krokodillá fognak változni a brazilok, ekkor még az egyetlen lényegi különbségként az oxfordi és a Pfizer vakcinája között a megállapodásnak ezeket a részleteit említette.

Arra a felvetésre, amely szerint rossz példát mutat a braziloknak, azt felelte, hogy egyrészt jogában áll úgy dönteni, hogy nem kér az oltásból, másfelől pedig már amúgy is átesett a betegségen, így szerinte „hülyeség” lenne beoltatni magát. Brazíliában mindeddig 7,1 millió fertőzöttet regisztráltak, és a hivatalos adatok szerint 185 ezren hunytak el a betegségben.

