São Paulo polgármestere szerint a brazil egészségügyi rendszer az összeomlás küszöbén áll

Tízből kilenc intenzív ágy foglalt a brazil kórházakban, és Bruno Covas, São Paulo polgármestere szerint az ország egészségügyi rendszere az összeomlás szélén áll, sőt a társas távolságtartásra vonatkozó szabályok betartása nélkül várható, hogy össze is fog omlani.

Brazíliában továbbra is emelkedik a regisztrált betegek száma, a járvány pedig már 16 ezernél is több halálos áldozatot szedett az országban. Miután Brazíliában csak keveset tesztelnek, szakértők szerint a hivatalos 240 ezer fertőzöttnél valószínűleg jóval több akad az országban. A kevés hivatalos adat ellenére Brazília már így is a negyedik legfertőzöttebb országnak számít a világon, a járvány pedig még nem érte el a csúcspontját, így Covas a helyzet további romlására számít.

A demokrácia diadala

Jair Bolsonaro elnök jóval optimistább: miután a kezdetben csak egy kis megfázásként emlegette a COVID-19-et, és kijelentette, hogy legendás immunrendszere legyőzi a betegséget, a híveit is a kijárási korlátozások megszegésére buzdítja.

Az elnök rendszeresen szerepel a korlátozások elleni tüntetéseken; szerinte azok, akik támogatják ezeket az intézkedéseket, munkanélküliséget, éhezést és nyomort szabadítanának az országra. Bolsonaro legutóbbi kampányeseményén, ahol néhány fekvőtámaszt is bemutatott, a demokrácia diadalának nevezte, hogy a hívei a korlátozások ellenére is összegyűltek megünnepelni őt.

Jair Bolsonaro nem hisz a social distancingben Fotó: SERGIO LIMA/AFP

A betegség még akkor sem aggasztotta túlságosan az elnököt, amikor április végén a regisztrált halálos áldozatok száma átlépte az ötezret. Bolsonaro erre azzal reagált, hogy ő ezzel nem tud mit kezdeni, és bár a középső neve valóban Messiah, csodát azért ne várjanak tőle. Bár fia, Carlos szerint az apja szavait félremagyarázták, a reakció világszerte nagy felháborodást keltett, a Lancet véleménycikkében egyenesen azt írták, hogy a legnagyobb járványügyi veszély Brazíliában nem más, mint maga az elnök.

A klorokinban hisz

Bolsonaro járványügyi elképzelései hazájában sem maradéktalanul népszerűek: az előző egészségügyi miniszterét az elnök menesztette, miután összekülönböztek a járványügyi korlátozásokon, utódja, Nelson Teich pedig múlt pénteken mondott le, miután az elnök bejelentette, hogy szélesebb körben elérhetővé akarja tenni a klorokin nevű gyógyszert, amelyet hatékonynak tart a betegség ellen. Teich arra figyelmeztette az elnököt, hogy a szer haszna még nem bizonyított, a mellékhatásai pedig veszélyesek lehetnek. Hiába: az elnök a vasárnapi kampányeseményen bejelentette, hogy a gyógyszer és Jézus együttes erővel fogják megmenteni az országot.



Nem ő az egyetlen, aki rendületlenül bízik a klorokin sikerében: Donald Trump hétfőn jelentette be, hogy másfél hete szedi a gyógyszert, és a hivatalos orvosi figyelmeztetések ellenére „még mindig semmi baja”, a lehetséges mellékhatásokból pedig mindeddig semmit sem tapasztalt. Az elnök elővigyázatosságból szedi a gyógyszert, amelybe bejelentése szerint a Fehér Ház orvosa is beleegyezett. Az amerikai gyógyszer- és élelmiszerfelügyeleti kormányhivatal, az FDA nemrégiben kiadott közleménye szerint a szert csak kórházi ellenőrzés mellett lenne csak szabad használni, ugyanis súlyos szívritmuszavart és szívrohamot okozhat.

