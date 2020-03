Fehéroroszország elnöke szerint a szauna és a vodka legyőzi a koronavírust

Miközben szerte a világban kijárási tilalmat vezettek be, sorra rendelik a kínai lélegeztetőgépeket, és próbálják mérsékelni az intenzív osztályra kerülő koronavírusos betegek számát, hogy ne omoljon össze az egészségügy, van egy szeglete a világnak, ahol egyszerű és csattanós választ adtak a problémára: Fehéroroszország elnöke bőséges vodkafogyasztást, hokiedzéseket és szaunázást javasol a népének a járvány elkerülésére.

Aljakszandr Lukasenka szerint egy jó szaunázás után leküldött felessel meg is oldódik a probléma, a sport, például a jéghoki pedig egészséges, bár azt a belorusz elnök is elismeri, hogy kezet mosni azért nem rossz ötlet. Bár ő maga nem iszik, május kilencedikéig mindenki másnak az alapos vodkázást javasolja prevencióképpen. Az országban hivatalosan 94 koronavírusos esetet tartanak nyilván, halálesetről nem számoltak be.

Nem Lukasenka az egyetlen, aki szerint a koronavírus körül túl nagy felhajtást csapnak, miközben az olasz, a spanyol és az amerikai egészségügyi rendszer alig tud megbirkózni az intenzív osztályra kerülő betegek tömegével. Türkmenisztánban a népi gyógyászat erejében bíznak, az elnök, Gurbanguly Berdimuhamedow szerint bőségesen elegendő, ha szíriai rutafüvet (Peganum harmala) égetnek a fertőzések megelőzésére.

A legendás immunrendszer

Jair Bolsonaro brazil elnök még ennél is optimistább megközelítést választott: szerinte a brazilok immunrendszere olyan erős, hogy akár ürülékben is pancsolhatnának, akkor sem történne velük semmi. Az elnök meg sem várta a második COVID-19 tesztje eredményét, elhagyta az egészségügyi miniszter által javasolt házi karantént, és vidáman parolázott a támogatóival azt hangsúlyozva, hogy ez sem rosszabb, mint egy megfázás. Az elnök korábban a klímaváltozásról is azt gyanította, hogy azt csak az ország gazdasági romba döntésére találták ki.

Brazíliában tegnap 4579 koronavírusos esetet tartottak nyilván 159 halálos áldozattal, de február vége óta rengetegen kerültek kórházba légúti panaszokkal, egy meg nem nevezett brazil kutató szerint ezért a COVID-19 tehető felelőssé.

Donald Trump is szkeptikusnak mutatkozott a járvánnyal kapcsolatban: múlt héten meghirdette, hogy húsvétra Amerika visszatérhet a rendes kerékvágásba, majd visszakozott – ez a Wired és a New York Times szerint is az elnök klímapolitikájára emlékeztet. Anthony Fauci, az amerikai Allergológiai és Fertőző Betegségek Országos Intézetének főigazgatója szerint a COVID-19 az Egyesült Államokban akár 200 ezer halálos áldozatot is követelhet.

A jelenlegi elnöki álláspont szerint az Egyesült Államokban április 30-ig érvényben maradnak a szövetségi szintű korlátozások, az elnök szerint akkor, ha sikerül a halálesetek számát százezer alatt tartani, már jó munkát végeztek.

