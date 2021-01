Norvégia az első ország, ahol már több elektromos autót adnak el, mint hagyományosat

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Először fordult elő, hogy egy országban egy év alatt több elektromos autót adjanak el, mint bármilyen fosszilis eredetű üzemanyagot használó járművet, beleértve a benzines és dízelautókat, valamint a hibrideket is: Norvégiában 54,3 százalékra nőtt az elektromos autók aránya az autópiacon 2020-ban.

Az akkumulátorral működő autók részesedése egy évvel korábban 42,4 százalék volt, míg tíz éve alig érte el az 1 százalékot; a korábban szinte egyeduralkodónak számító dízelautók aránya pedig a 2011-es 75,7 százalékról csökkent 8,6-ra. – írja a Reuters. Az országban 141 412 autót vásároltak 2020-ban, ebből 76 789 volt elektromos.

Norvégia a tervek szerint 2025-ig teljesen betiltaná a benzines és dízelautók eladását, és a vásárlókat azzal ösztönzi a zöld alternatíva felkarolására, hogy az elektromos járművek kereskedelmét és használatát minden olyan adó alól mentesíti, amely a fosszilis tüzelőanyagokra támaszkodó autókat terheli. Ez az autógyártó cégek figyelmét is felkeltette, így Norvégia az elmúlt években kísérleti tereppé vált a környezetbarát közlekedés jövőjének tesztelésére.

Elektromosautó-töltőállomás Oslóban Fotó: JONATHAN NACKSTRAND/AFP

Az akkumulátoros autók részaránya ráadásul hónapról hónapra emelkedik, decemberben már 66,7 százalékban ilyen járműveket vásároltak Norvégiában. Ez azt is jelenti, hogy a legnagyobb számban eladott modellek toplistája is egészen máshogy néz ki a többi európai országhoz képest: a 2019-es győztes, a Tesla Model 3 ugyan visszacsúszott a második helyre, de a helyét egy másik elektromos autó, az Audi e-tron vette át. Idén még több elektromos modell kerül bemutatásra Norvégiában: a Tesla Model Y mellett a Ford, a BMW és a Volkswagen is elektromos SUV-kkal jelentkezik 2021-ben.

„Azt jósoljuk, hogy az eletromos autók a piac 65 százalékát teszik majd ki 2021-ben. Ha ezt sikerül elérni, az is valósággá válhat, hogy 2025-re kizárólag zéró kibocsátású autók alkossák a piacot” – mondta Christina Bu, a norvégiai elektromosautó-szövetség vezetője.

