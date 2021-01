Nem engedték be Kínába a WHO szakembereit

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Ismét hiába próbáltak eljutni Vuhanba a WHO kutatói, akik már hónapok óta várnak a kínai vezetőség engedélyére, hogy a helyszínen vizsgálhassák a világjárványt okozó koronavírus terjedését. Az Egészségügyi Világszervezet a járvány kezdete óta szeretné vizsgálni a kínai állapotokat, de erre még nem volt alkalma, legutóbb decemberben jelentették be, hogy lassan már tényleg elindul egy tíz kutatóból álló csapat.

A WHO szerint a Kínába történő belépéshez szükséges vízumokkal volt probléma, ezért nem sikerült a belépés, Kína álláspontja szerint azonban még nem rögzítették a találkozó végleges időpontját, ezért nem engedték be a kutatókat az országba. Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz csalódottságának adott hangot, amiért a kutatócsoport két tagja már meg is kezdte az utazását, amikor megtudták, hogy nem fogadják őket, a többieknek pedig az utolsó pillanatban kellett lemondaniuk az útjukat.

Gebrejeszusz kedden azt mondta, hogy kínai tárgyalópartnerei biztosították róla, hogy a lehető legkorábban fogadják a WHO munkatársait, a külügyminisztérium szóvivője szerint ebben az esetben is csak valamiféle félreértésről lehet szó, amibe „nem kell túl sok mindent belelátni”.

Szigorú kontroll

Akár érdemes ebbe belelátni valamit, akár nem, tény, hogy a vírus eredetének kutatása nem éppen zökkenőmentes: a Vuhani Földrajztudományi Egyetem honlapján áprilisban jelent meg egy közlemény, amely szerint a kutatóknak előbb az egyetemmel, majd a kínai tudományügyi minisztériummal kell egyeztetniük, ha a vírus eredetét akarják vizsgálni. Az eredet kérdése különösen fontos Kína számára: egy CIA-nak tulajdonított jelentés szerint az ország vezetősége januárban azzal fenyegette meg az ENSZ egészségügyi világszervezetét, hogy nem támogatja majd a WHO nyomozását, ha az ENSZ hivatalosan is világjárványnak minősíti a COVID-19-et. A vád szerint az így nyert kéthetes időszakot lélegeztetőgépek és védőfelszerelések vásárlásával töltötte, mielőtt még kitört volna a globális pánik, hogy így juthasson előnyhöz, ezt a kínai külügyminisztérium tagadta.

A WHO szakértői korábban már tarthattak helyszíni vizsgálatokat Vuhanban, de a világszervezet csak államilag jóváhagyott adatokat kapott, a kínai kórházak és az egészségügy bemutatásakor a kutatók pedig csak a hivatalosan engedélyezett intézményeket látogathatták meg. Kína szerint az általuk nyilvánosságra hozott adatok minden esetben megfeleltek a valóságnak. A külügyminisztérium szóvivője szerint az ország mindenben együttműködik a nemzetközi szakértőkkel, és folyamatos kapcsolatban áll az Egészségügyi Világszervezettel, jelenleg viszont a fertőzés „kisebb kitörései” kötik le az egészségügy erőforrásait.

