620 km/h-val száguld Kína legújabb lebegő mágnesvonata

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

A csengdui Délnyugati Csiaotung Egyetem kutatói szerdán bemutatták annak a maglev (lebegő mágnesvasút) vonatnak a prototípusát, amelyről azt állítják, hogy a jövőben akár a repülőgépek sebességét is elérheti. A vonatot egy 165 méter hosszú tesztsínpályán próbálták ki, és tervezői azt állítják, jelen formájában 620 km/h-s gyorsaságot képes elérni, de a végső változatot 800 km/h-s maximumsebességgel igyekeznek ellátni – számolt be a South China Morning Post.

A kínai állam kiemelt szerepen szán a lebegő mágnesvasutaknak a városok gyorsabb összeköttetésében, és már most is Kínában működik a világ leggyorsabb lebegő mágnesvasútja: a Sanghaj belvárosát a Sanghaj-Putungi nemzetközi repülőtérrel összekötő útvonalon közlekedő maglev vonat utazási csúcssebessége 430 km/h, de teszteken ezt 501-re is feltornászták már.

A jelenleg tervben lévő maglev-vonalak közül a japán Sinkanszen-hálózat Tokiót és Nagoját összekötő szakaszán közlekedhetnek a leggyorsabb vonatok – a 2027-es indulással tervező útvonalon 500 km/h-s utazási sebességgel számolnak, míg a legnagyobb elért tesztsebesség 603 km/h volt. A Délnyugati Csiaotung Egyetem kutatói szerint azonban az általuk kifejlesztett szupravezető elektromágneses technológiával gazdaságosabban működtethető a hálózat, így a kínai módszer lehet a nyerő a japánnal szemben.

Fotó: Imaginechina via AFP

A prototípus fejlesztésében részt vett kutató, Teng Cekang elmondta, hogy míg a Sinkanszen esetében a meglehetősen drága folyékony héliumot használják a szupravezetéshez szükséges nagyon alacsony (a japán esetben -269 Celsius-fokos) hőmérséklet eléréséhez, ők valamivel magasabb hőmérsékleten valósítják meg a szupravezetést, folyékony nitrogén segítségével, így nagyjából 50-szer olcsóbb a kínai technológia fenntartása.

A kínai kutatók szerint ráadásul a japán vonatoknak először fel kell gyorsulniuk, hogy lebegni tudjanak, míg a csengdui prototípus már lebegő pozícióból is képes elindulni. Persze vannak még megoldásra váló problémák a technológiával, de a kutatók úgy számolnak, hogy azokat hat éven belül megoldhatják, így a japánokkal egyszerre, 2027-ben bevezethetik a szupergyors vonatokat.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: