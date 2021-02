Beengedik a WHO szakértőit a vuhani víruslaborba

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

A WHO szakértői hónapok óta tartó bürokratikus huzavona után januárban megkezdhették a koronavírus eredete utáni kutatást Kínában, a hatóságok pedig most abba a vuhani virológiai laborba is beengedik őket, ahonnan egyes vádak szerint a vírus elszabadulhatott. A SARS-CoV-2 laboratóriumi eredetére semmilyen bizonyítékot nem találtak, mégis kedvelt konteónak számít, mások mellett Donald Trump is szívesen hangsúlyozta, hogy az általa kínai vírusnak nevezett betegség mesterséges eredetű, Mike Pompeo külügyminiszter szerint pedig 2020 májusában azt mondta, hogy „irdatlanul erős bizonyítékai” vannak arra, hogy az újfajta koronavírust egy laborban fejlesztették ki.

Sem akkor, sem azóta nem derült ki, hogy mik lehettek ezek az irdatlanul erős bizonyítékok, ilyet ugyanis a kutatók nem találtak: bár több virológus is azt állítja, hogy elméletileg lehetséges egy, a mostani vírushoz hasonló kórokozó mesterséges előállítása, de semmi jel nem utal arra, hogy itt is ez történt volna. Az aggodalmat az okozta, hogy a laborban egyebek mellett egy 2012-ben felfedezett vírusvariánst is vizsgáltak, amely 96,2 százalékban azonos a SARS-CoV-2-vel.

Lehet, hogy már késő

A vuhani labort a SARS-vírus 2002-es felbukkanása után hozták létre, kifejezetten azzal a céllal, hogy a denevérek által hordozott koronavírusokat vizsgálják, és megpróbáljanak felkészülni egy potenciális világjárványra. A világjárvány megérkezett, és úgy néz ki, hogy a mostani koronavírus is denevértől származik. Peter Daszak, a küldöttség egyik tagja szerint éppen a sikeres kutatásaik miatt merülhetett fel a gyanú, hogy véletlenül kiengedték a vírust a laborból, ezt azonban semmi nem támasztja alá. Si Cseng-li denevérszakértő, a labor vezetője korábban elismerte, hogy némileg nyugtalanította, hogy épp Vuhanban tört ki a fertőzés, de sem az ő vizsgálatai, sem a nemzetközi kutatások nem találtak semmilyen erre utaló jelet.

Most a WHO szakértői személyesen is megvizsgálhatják a labor működését, de a hosszas jogi huzavona miatt csúszó látogatás miatt attól tartanak, hogy a helyszíni vizsgálatok sem segíthetnek már feltárni a vírus pontos eredetét. A kínai vezetés szerint átláthatóan kommunikáltak az ügyben, az pedig, hogy hónapokon keresztül nem engedték be az Egészségügyi Világszervezet munkatársait az országba, csupán félreértés, de az ehhez hasonló félreértések, valamint az, hogy csak külön állami engedéllyel lehet vizsgálni a fertőzés forrását, sokakban aggodalmat kelt.

A bizottság az eddigiekben a helyi kórházakat, valamint azt a hírhedt állatpiacot is meglátogatta, ahol az első koronavírus-fertőzéses eseteket észlelték. Hétfőn a Hupej Tartományi Járványközpontot és annak vuhani irodáját keresték fel, de az információkhoz való hozzáférésüket szoros ellenőrzés alá vonták kínai kísérőik. Kínában a vírus eredete fontos politikai kérdéssé vált: miközben Trump narratívája szerint a covid a vuhani laborból szabadult ki, a kínai állami média azt az üzenetet közvetítette, hogy a fertőzés ugyan valóban Kínában robbant ki, de amerikai katonák hurcolták be az országba.

