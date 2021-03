Itt a tavasz, ments varangyot!

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Az ország és a lakosság jelentős részét érintő természetvédelmi ügyre hívja fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület közleménye: a Magyarországon található mintegy 2,3 millió családi házban legalább ugyanennyi vízakna, valamint sok esetben pince is található, ahol könnyen csapdába eshetnek a zöld és barna varangyok, a barna ásóbékák, valamint a bajszos- és barnabékák.

Ez nekik nem jó, de az embernek sem: egyrészt semmivel nem emeli egy vízakna hasznosságát, ha van benne egy varangy, másrészt a ragadozó életmódot folytató békák rengeteg férget, puhatestűt és rovart fogyasztanak, így rengeteg kártevőt pusztítanak el. Az MME közleménye szerint a békák ezen ökoszisztéma-szolgáltatása a klímaváltozással egyre fontosabb: ahogy újabb és újabb mezőgazdasági kártevők jelennek meg, úgy egyre nagyobb szerep jut a békák étvágyának.

Vízaknából mentett barna varangyok Fotó: Orbán Zoltán / MME

A békák emberi segítség nélkül akár évekig is sínylődhetnek, ha egyszer csapdába kerültek, de a bajt tovább tetézi, hogy ezek a példányok nem tudnak részt venni a szaporodásban. A békáknak vízre van szükségük a szaporodáshoz, a peterakáshoz és az ebihalak fejlődéséhez, egyébként meg éhen is halnak, ha csapdába estek. Az MME becslése szerint évente akár több ezer békát érinthet a probléma.

Békagarázs és a fuvolázó varangyok

Az egyesület szerint érdemes zseblámpával szétnézni a potenciális békacsapdákban, ha pedig békát találunk, vigyük ki a gyepre és engedjük el egy bokor tövénél vagy a komposzt mellett. Az ellenőrzést március és augusztus között érdemes havonta elvégezni, lehetőleg alaposan, a barna varangyokat ugyanis nem könnyű észrevenni a földön.

Külön öröm, hogy a természetvédők ezzel a néhány perces munkával egy valódi celebnek, a zöld varangynak is segítséget nyújthatnak, az MME ezt az állatot választotta 2021 kétéltűjének. A békákat és varangyokat puszta kézzel is meg lehet fogni, a közhiedelemmel ellentétben a mérgük emberre nem veszélyes, de aki mégis tart tőlük, gumikesztyűvel vagy munkavédelmi kesztyűvel is kiemelheti a varangyokat az aknából. További elterjedt hiedelem, hogy a varangyok a kloákájukkal direkt az ember szemére céloznak, és azon ügyködnek, hogy megvakítsák, de ez sem igaz.

Azoknak, akik a mentés után is ragaszkodnának a békák társaságához (akár azért, mert hasznosak, akár azért, mert csinosak és kellemes fuvolázó hangot adnak ki), az MME azt javasolja, hogy készítsenek békamenedéket a kertben. Erre a célra kapható mesterséges békagarázs is, de elég egy-két háborítatlan farakás vagy avarkupac ahhoz, hogy az állatok jól érezzék magukat.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: