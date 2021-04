Több ezer tonna mikroműanyag lebeg a Föld légkörében

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Korábbi kutatások sorra kimutatták, hogy az 5 milliméternél kisebb átmérőjű mikroműanyagok az óceánoktól a magas hegységeken át a termőtalajokig számtalan helyen jelen vannak a környezetben. Amerikai, osztrák, japán és kanadai légkörkutatók most azt bizonyították, hogy a levegőben is rengeteg a műanyagszemét.

A Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) folyóiratban megjelent tanulmány elsőként írta le azt a szennyezési ciklust, amely a mikroműanyagokkal zajlik az atmoszférában. A kutatók szerint eredményeik rávilágítanak arra, hogy a mikroműanyagok korunk egyik legégetőbb környezeti problémáját jelentik.

A kutatócsoport 14 hónapon keresztül mérte az Egyesült Államok nyugati partvidékén a levegőben található, illetve onnan a csapadékkal kimosott részecskék mennyiségét, majd ezek alapján az éghajlati modellek segítségével becsülte meg a teljes szennyezettség mértékét. Ezek alapján azt állítják, hogy az általuk vizsgált területek felett a vizsgált időszakban mintegy ezer tonna mikroműanyag található a levegőben. Számításaik szerint a legnagyobb szennyezőforrás a közlekedés, méghozzá annak közúti formája. Szerintük a személy- és teherautóforgalom generálja azt a mechanikai hatást, amely révén a mikroműnyagok a légkörbe kerülnek. A szennyezés 84 százalékáért felelősnek tartott szárazföldi közlekedés mellett az óceánokból (11 százalék), illetve a mezőgazdasági területekről (5 százalék) kerül még jelentős mennyiség az atmoszférába.

Mikroműanyagok és tengeri sókristályok Fotó: PAULO DE OLIVEIRA/Biosphoto via AFP

A kutatók azt találták, hogy a mikroműanyagok több mint 6 teljes napot is a levegőben lebeghetnek, ez pedig azt jelenti, hogy az uralkodó légáramlatok az egyik kontinensről a másikra szállítsák a szennyezést, olyan helyeket is veszélyeztetve, mint az Antarktisz, annak ellenére, hogy ott nincsenek közvetlen szennyező források.

Az összegyűjtött adatok alapján a kutatók számítógépes modelleket készítettek, amelyek alapján a következőkben megpróbálják prognosztizálni, hogy a Föld mely területein a legmagasabb a mikroműanyag-szennyezettség. Az első eredményeik szerint Európa, Kelet-Ázsia, a Közel-Kelet, India és az Egyesült Államok a legkitettebb a légköri szennyezésnek.

Korábbi kapcsolódó cikkeink: