Több százmillió génmódosított szúnyogot eresztenek szabadon Florida szigetein

Ezen a héten elkezdődik a génmódosított szúnyogok szélnek eresztése a kontinentális Egyesült Államok legdélebbi pontján, a Florida Keys szigetcsoport szigetein, a rovarok által terjesztett betegségek (mint a Zika, a dengue vagy a sárgaláz) megfékezése céljából. Eleinte heti 12 ezer szúnyogot engednek szabadon szigetenként, de összesen több százmillió egyeddel számolnak a programban.

A Florida Keys-i szúnyogirtásért felelős hivatal és az Oxitec nevű brit biotechnológiai cég akciójában hím, tehát nem vérszívó egyiptomi csípőszúnyogok (Aedes aegypti) lárváival látják el a közösségeket, hogy a kifejlett hímek majd a helyi nőstényekkel párosodva továbbörökítsék a módosított géneket. A beavatkozás során a szúnyogok egy speciális piros fény alatt világító markergént, valamint egy olyan gént kaptak, amely meggátolja a nőstény ivadékok kifejlődését.

A kezdeti szakaszban az amerikai járványügyi hivatal (CDC) együttműködésével monitorozzák a szúnyogpopuláció alakulását, és azt a még kezeletlen területek adataival hasonlítják össze. Az Oxitec szerint az egyiptomi csípőszúnyogok mindössze a Florida Keys-i szúnyogok 4 százalékát teszik ki, de szinte egyedüliként felelnek az összes szúnyog által emberekre terjesztett betegségért, és még az állatokat is veszélyeztetik, a szívféreg terjesztésével.

Egyiptomi csípőszúnyog Fotó: CDC

Az Egyesült Államokban 2010 és 2020 között 7300 esetben számoltak be dengue-lázról, és bár leggyakrabban külföldről cipelik be a vírust, Floridában még így is sokan kapnak el szúnyogok által terjesztett betegséget. Az amerikai környezetvédelmi ügynökség (EPA) 2019-ben adott kísérleti engedélyt az OX5034 fedőnevű szúnyogok felhasználására, miután az Oxitec a cég állítása szerint sikeresen zárta a génmódosított egyedek brazíliai vizsgálatait, amelyek során a szúnyogok „nem maradtak fenn a környezetben, és nem okoztak kárt a hasznos rovarokban.” A Yale Egyetem kutatóinak elemzése szerint azonban a brazíliai vizsgálat során több ivadék kijátszotta a génmódosítást, és megérte a felnőttkort – ezt az Oxitec tagadja.

Több környezetvédő mindenesetre szkeptikus vagy kifejezetten ellenzi a projektet, és a lakosság beleegyezése nélkül végrehajtott emberkísérletnek tartják, vagy épp a Jurassic Parkhoz hasonlítják. Korábban a Kajmán-szigeteken terveztek hasonló programot, de ott a lehetséges kockázatokról szóló információk hiánya miatt leszavazták a projektet, míg nemrég az is kiderült, hogy az Oxitec szúnyogaiból több Florida Keys-i sziget sem kért.

