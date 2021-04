Iszonyúan szennyezik a környezetet az elhagyott olajkutak

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

A megújuló energiaforrások iránti növekvő kereslet miatt valószínű, hogy egyre több olajkúton szűnik majd meg a kitermelés, ez pedig nem várt környezeti terhelést jelent majd – állítja Amy Townsend-Small, a Cincinnati Egyetem geológusa. A kutató 37, magánterületen lévő elhagyott kút vizsgálata során kiderítette, hogy van olyan elhagyott texasi kitermelőhely, ahol óránként 132 gramm metán jut a légkörbe, míg más, megfelelően lezárt kutaknál elhanyagolható a kibocsátás.

A metánon kívül a szennyezett víz feltörése is problémát jelent: a kutatók a vizsgált kutak közül öt esetben figyelték meg, hogy a környéken feltört a különböző anyagokkal szennyezett víz, és pocsolyákat vagy tavakat képezett. Volt olyan helyszín, ahol több ezer liternyi víz tört a felszínre percenként, a kén-hidrogénnel szennyezett víz pedig súlyos környezeti és egészségügyi kockázatot jelent.

A probléma nem egyedül Texast érinti, de ott a legnagyobb a baj, a kutatók szerint pedig ez csak rosszabb lesz, ahogy egyre több kutat zárnak majd be. Townsend-Small korábbi becslései szerint Amerikában 3,1 millió elhagyott olajkút található, ezek 6,4 százalékánál figyelhető meg komolyabb metánkibocsátás, a megfelelően lezárt kutak többségénél nem, vagy csak alig kerül metán a légkörbe.

Nincs felelős

A kibocsátáson és a környezeti károkon túl további problémát jelent az elhagyott kutak későbbi sorsa is: szarnak, bajnak nincs gazdája, tartja a mondás, és a magánterületen fekvő kutak esetében ez igaznak is tűnik. Townsend-Small szerint ezt a 37 olajkutat eddig senki sem vizsgálta, így a helyieken kívül más nem is nagyon törődött velük, pedig komoly környezeti károkat okoznak. Felelős pedig nincs: a gyakran átláthatatlan tulajdonosváltások után megmarad a kút, ezzel együtt pedig a metán- és kénhidrogén-kibocsátás, a szivárgással pedig senki sem törődik.

Az eddig vizsgált kutak kibocsátásának átlaga alapján valószínű, hogy egyedül Texasban évente 5,5 millió kilogrammnyi metán jut a légkörbe az elhagyott telepekről, méghozzá teljesen feleslegesen, a hiba elhárítása viszont pénzbe kerül. Joe Biden a nagy környezetvédelmi csomagjában 16 milliárd dolláros mentőcsomagot jelentett be a bezárt kutak rendbehozatalára. Jacob Hoschouer, a tanulmány társszerzője szerint a mostani kutatás alapján megállapítható lenne, hogy mely kutak jelentik a legnagyobb problémát, az elhagyott kutak infravörös kamerával történő vizsgálata alapján pedig azt is ki lehetne deríteni, hogy az eddig nem kutatott régi lelőhelyeken mekkora a baj.

