Terhes múmiát találtak a Varsói Nemzeti Múzeumban

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Szenzációs leletre bukkantak a Varsói Egyetem régészei a Varsói Nemzeti Múzeum egyiptomi gyűjteményében: egy eddig férfinak hitt múmiáról kiderült, hogy nő, ráadásul állapotos. A leletet 1826-ban adományozta egy gyűjtő az egyetemnek, a korabeli beszámolók egy thébai, nemesi sorból származó férfi testeként azonosították, erre azonban nem volt külön bizonyíték. A testet egy díszes szarkofágban kapta meg az egyetem, ennek a felirata alapján a kutatók úgy gondolták, hogy egy Hor-Djehuti nevű pap múmiáját kapták meg, és ennek megfelelően is kezelték.

A tizenkilencedik században viszont nem volt ritka, hogy a műkincskereskedők füllentsenek a leleteikről, a mostani vizsgálatok alapján pedig ezzel a múmiával is ez történhetett. Valószínű, hogy miután elszállították Egyiptomból, újracsomagolták, így került a pap díszes szarkofágjába.

Annak ellenére, hogy a múmia nyaki részénél megbontották a gyolcsot, valószínűleg ékszereket keresve, a lengyel régészek szerint gazdag ékszerlelet maradt az elhunyt birtokában. Ezek között találtak egy Hórusz-fiakat ábrázoló amulettet, amelyet a pólyák közé rejtettek. Amszet, Hapi, Duamutef és Kebenszenuf képét általában az elhunyt belső szerveit tartalmazó kanópuszedényekre faragták, de amulettként is a lélek égbe emelkedését segítették.

Lehet még hasonló, csak nem találtak még ilyet

A régészek korábbi vizsgálatai szerint a múmia a Krisztus előtti első századból származik. A Varsói Egyetemen 2015 óta vizsgálják a múzeumban őrzött maradványokat röntgennel és CT-vel, eredetileg abból a célból, hogy többet tudjanak meg az ókori egyiptomiak életéről, betegségeiről és életkörülményeiről. A papnak vélt múmia vizsgálatakor a kutatóknak először az tűnt fel, hogy nincs neki pénisze, majd az, hogy a terhesség 26. és 30. hete között járhatott, és 20 és 30 év között lehetett, amikor elhunyt.

Wojciech Ejsmond, a felfedezést leíró tanulmány vezető szerzője szerint azért is különösen fontos ez a felfedezés, mert egyrészt nincs ehhez hasonló ismert lelet, másrészt pedig ez is arra mutat, hogy akár lehet is, ha már kétszáz éven keresztül férfinak hitték a múmiát. Ejsmond szerint az is érdekes kérdés, hogy miért nem távolították el és balzsamozták be külön a gyermeket, ahogyan ez a koraszülött gyerekek esetében szokás volt Egyiptomban – elképzelhető, hogy úgy gondolták, hogy még a test elválaszthatatlan részének tartották.

A leletet további vizsgálatoknak vetik még alá, Ejsmond szerint a meg nem született gyermek alaposabb vizsgálatából sok minden kiderülhet az egyiptomi orvostudományról és az immunrendszer akkori fejlődéséről, sőt, ha megpróbálták megmenteni az anya életét, a korabeli orvostudományról is. A nő személyazonosságát a kutatók még nem tudták megállapítani, ahogyan azt sem tudták bizonyítani, hogy valóban Thébából került elő, a múmia előkészítéséhez használt gyolcsok minősége miatt viszont valószínűnek tartják, hogy nemesi származású múmiáról lehet szó.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: