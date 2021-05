Gendersemleges nevet kapott egy frissen felfedezett hangyafaj

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Megtalálták a világ első gendersemleges hangyáját, igaz, a Strumigenys ayersthey csak a nevében az: a frissen azonosított ecuadori fajt Jeremy Ayers amerikai művészről nevezték el, a név végén a „they” végződéssel pedig a kutatók szakítanak az eddig bevett, hagyományos, a bináris gendernek megfelelő latin elnevezésekkel.

A hangyafajt Philipp Hoenle, a Darmstadti Műszaki Egyetem kutatója fedezte fel 2018-ban. Gyanította, hogy eddig ismeretlen fajról lehet szó, ezt pedig Douglas Booher, a Yale taxonómusa is megerősítette, és ő javasolta azt is, hogy az új faj gendersemleges nevet kapjon. Az angol nyelvben a „they” névmást alkalmazzák azokra, akik nem tudnak azonosulni a férfi vagy női genderrel, ennek tiszteletére javasolta Booher, hogy szakítva a taxonómiai hagyományokkal, ezúttal ne „ae” vagy „i” végződést kapjon a hangya neve.

Bináris hagyomány

A hagyomány szerint a férfiakról elnevezett fajok neve i-vel végződik, a nőkről elnevezetteké pedig ae végződést kapnak. A faj névadója, Booher azért találta ki, hogy a mostani hangya ilyen rendhagyó nevet kapjon, mert barátjáról, Jeremy Ayersről akarta elnevezni, aki pedig nem tudott azonosulni a bináris genderszerepekkel. A művész és emberjogi aktivista, Andy Warhol egykori pártfogoltja gyakran lépett fel Sylva Thinn néven.

Fotó: Booher DB, Hoenle PO (2021), CC4

A felfedezést ismertető tanulmányban a kutatók külön kitérnek az új név etimológiájára is, ebben pedig a R.E.M. énekese, Michael Stipe is közreműködött. Booher szerint a gesztus sokat számíthat a nem bináris genderű emberek elfogadottságában, egyúttal lehetőséget is ad arra, hogy több új fajt nevezhessenek el olyan emberekről, akik nem tudnak azonosulni a bináris genderszerepekkel.

A taxonómus szerint a felfedezés és az új faj elnevezése a biodiverzitás és a genderdiverzitás közös ünnepe. Az újonnan azonosított hagyából egyébként nem is találtak többet, így a kutatók szerint ritka fajról lehet szó.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: