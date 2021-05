Bebizonyították, hogy részegen nehéz távolságot tartani egymástól

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Az újranyitó bárok és éttermek miatt sokakban felmerült a kérdés, hogy ezek milyen járványügyi kockázatot jelenthetnek, ahogyan az is, hogy lehetséges-e távolságot tartani a többiektől fogyasztás közben. Erre keresték a választ az Illinois-i Egyetem kutatói: megvizsgálták, hogy az alkoholfogyasztás hogyan befolyásolja azt, hogy mekkora távolságot tartanak egymástól az emberek.

A korábbiakban a WHO és az amerikai járványügy, a CDC is azt javasolta, hogy járvány idején az emberek inkább ne járjanak össze inni, mert azt feltételezték, hogy ez nem használ az elővigyázatosságnak, de hogy ez hogyan mérhető, arra nem tértek ki. Anthony Fauci amerikai járványfőnök tavaly júliusban fontos lépésnek nevezte a bárok bezárását, amitől a távolságtartással, a maszkviseléssel és a kézmosással együtt jelentős javulást várt a járványhelyzetben, de ő sem határozta meg a piálás és a védőtávolság közötti pontos összefüggéseket.

3 perc = 1 centi

A mostani kutatásban 212 önkéntes bevonásával vizsgálták a felek közötti távolságot. A résztvevőket megkérték, hogy hozzák el egy barátjukat is a kísérletre, majd párokba rendezték az önkénteseket úgy, hogy az esetek felében idegenekkel kerüljenek össze, a másik felében pedig egy barátjukkal. A felvételeket később mesterséges intelligencia segítségével elemezték, és megvizsgálták, hogy a résztvevők keze, karja, lába és feje hogyan helyezkedik el a másik fél tagjaihoz képest.

Az önkéntesek egyik fele alkoholmentes italt fogyasztott, míg a többiek annyi alkoholos italt kaptak, hogy berúgjanak tőle, ezt a véralkoholszintjük vizsgálatával ellenőrizték. A kutatók a felvételek elemzése után megállapították, hogy azok, akik közösen bambiztak, nem húzódtak közelebb egymáshoz, azok viszont, akik alkoholt fogyasztottak, közelítettek egymáshoz. A kísérletből az is kiderült, hogy a barátok eleve hajlamosabbak voltak közelebb húzódni a másikhoz.

Catharine Fairbarn, a kutatás vezetője szerint az egymás számára ismeretlen részegek távolsága három percenként egy centivel csökkent. Laura Gurrieri, a tanulmány vezető szerzője ez azt is jelenti, hogy a kocsmák és éttermek megnyitásával erre a tényezőre is ügyelni kell majd, bár abban nem biztos, hogy a sörözőben is érvényes marad az egycentis közeledési tempó, a kísérleteket ugyanis nem kocsmában, hanem laborban végezték.

