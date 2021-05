Küszöbön az összes vírusvariáns ellen hatásos vakcina

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Az angliai Duke Human Vaccine Institute kutatói a Nature-ben még május 10-én megjelent tanulmányukban számoltak be arról, hogy egy olyan újfajta vakcinát fejlesztettek, amely az állatkísérletes fázisban a beoltott alanyokat egyszerre több SARS-CoV-2 variáns, a 2002-es SARS-CoV-1 és egyéb, közeli rokon koronavírusok ellen is megvédte, amelyek köreiből akár a jövő járványai is kikerülhetnek.

Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem virológus kutatója szerint a publikációban ismertetett pán-koronavírus vakcinatechnológia a koronavírusok végső legyőzésének lehetőségével kecsegtet. A kutató saját Facebook-oldalán elemzi az angliai eredményeket.

Gyenge pont

„A SARS koronavírus járványt követően, egy, a fertőzésből felgyógyult páciens vérében olyan speciális antitesteket találtak a tudósok, melyek nem csupán a SARS vírust voltak képesek megkötni (neutralizálni), hanem más, rokon koronavírusokat is. Ez a megfigyelés vezetett el a jelenlegi fejlesztéshez és mutatta meg, hogy a pán-koronavírus vakcinafejlesztéseknek lehet létjogosultsága” – írja Kemenesi.

Tudni kell, hogy a SARS-CoV-2 „tüskefehérjéje egy nagyon összetett, viszonylag nagy méretű fehérje. A sejtekhez való tényleges kötődésben ennek csupán egy része játszik szerepet, az úgynevezett receptorkötő-domén (RBD). Az említett beteg véréből kimutatott, széleskörű védelmet ígérő antitestek végül rámutattak a receptorkötő-domén gyenge pontjára”. A magyar kutató magyarázata szerint létezik ugyanis egy kifejezett pont a fehérjén belül, amelyre a termelődött antitestek hatékony neutralizáló (semlegesítő, a testi sejtekhez való kötődést megakadályozó) hatást fejtenek ki.

„Méghozzá széleskörűen, azaz az ilyen antitestek nem csupán a SARS-CoV-2 ellen képesek védelmet nyújtani, hanem bekötődnek és neutralizálnak más, rokon koronavírusokat is, és ami jelenleg a legfontosabb: az összes vizsgált SARS-CoV-2 variánst is”

– írja Kemenesi. Szerinte az angol kollégái lényegében ezt a receptorkötő domént kötötték több példányban egy nanorészecske felszínére, megfelelő szerkezetben. Az így beoltott állatok 100 százalékos védelmet nyertek a SARS-CoV-2 fertőzés ellen, a brit, dél-afrikai és brazíliai variáns és más, közeli rokon koronavírusok (SARS-szerű bétakoronavírusok) ellen is.

Áttörés

Kemenesi szerint mivel az elmúlt 20 évben ez a harmadik koronavírus járvány, amely az emberiséget érte (SARS, MERS, SARS-CoV-2), így ez a fejlesztés igazi tudományos áttörésnek számít a koronavírusok elleni védekezésben. Vagyis úgy tűnik, hogy „képesek lehetünk széleskörűen kivédeni a koronavírusok jelentette fenyegetést a pán-koronavírus vakcinák segítségével akár tartósan is” – fogalmaz a magyar virológus kutató.

