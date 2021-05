Agresszív kannibál egerek tartják rettegésben Ausztrália lakosságát és farmereit

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

A Mouse Alert nevű egérbejelentő rendszer szerint Ausztrália délkeleti partjait (Victoria és Új-Dél-Wales államok mellett Brisbane városát) elárasztották a kiéhezett rágcsálók. Bár a termőföldeken pusztító és az otthonokat is terrorizáló egerek száma hónapok óta magasabb a megszokottnál, a probléma egyre égetőbb, mivel az országban júniustól augusztusig tartó tél közeledtével az állatok elkezdtek belső terekbe húzódni.

Az ausztrál farmok bő termésének köszönhetően rengeteg gabona állt az egerek rendelkezésére az utóbbi időben, ami elősegítette a szokatlanul nagy mértékű szaporodásukat is – az egerek hat hetes koruktól képesek utódokat nemzeni, és körülbelül 20 naponta tudnak akár 10 kicsinyből álló alomnak életet adni.

Az agresszív egerek azonban nemcsak a farmerek életét nehezítik meg, hanem a háztartásokban is elkezdtek terjedni. „Az emberek már vízzel töltött vödrökbe és edényekbe helyezik az ágylábaikat, de az egerek így is felmásznak a függönyre, ráugranak az ágyra, és megharapják őket. Amikor elfogy az élelmük, elkezdik kannibál módjára egymást megenni. Nagyon undorító állatokról van szó, amik ellepték az otthonainkat, a fészereinket, a járműveinket és a traktorainkat is” – mondta Xavier Martin, az új-dél-walesi termelők szövetségének alelnöke a Telegraphnek.

Az ország tudományos ügynöksége, a CSIRO közleménye szerint az enyhe, nyirkos nyári időjárás ideális környezetet nyújtott az egereknek a szaporodáshoz, és ez az idő ősszel is folytatódott, így egyelőre nem látni az egerek térhódításának végét. Új-Dél-Wales kormánya 5000 liter tiltott egérmérget (bromadiolon) vásárolt Indiából a hatékony védekezés érdekében, míg az ország miniszterelnök-helyettese a héten kijelentette: „Egyedül a döglött egér a jó egér.”

A CSIRO a városiak figyelmét is felhívta arra, hogy számíthatnak az egerek érkezésére, és arra kértek mindenkit, hogy tömjék be az otthonukban található lyukakat, a falak repedéseit, és lehetőleg minden nyílást, ahová az egerek be tudnak férkőzni. Tömőanyagnak a fémforgácsot ajánlják, mivel azon nem tudják átrágni magukat a meglepően kis lyukakba is beavászkodó rágcsálók.

Az Ausztráliában is terrorizáló házi egér (Mus musculus) Fotó: CYRIL RUOSO/Biosphoto via AFP

Mivel az egérjárvány már azzal fenyeget, hogy idővel Sydney-ig is eljuthatnak az agresszív állatok, a növényvédőszereket és állatgyógyászati készítményeket felügyelő szerv vészhelyzeti engedélyt adott a veszélyes, kétszeres erősségű cink-foszfid tartalmú rágcsálóirtó szer használatára a mezőgazdasági területeken. A búza-, árpa- és repcetáblákat veszélyeztető egerek az új-dél-walesi termelők szövetségének becslése szerint több mint 1 milliárd ausztrál dollár értékű kárt okozhat a gazdaságoknak.

Az egerek milliói a nappali alvás után éjjel lepik el a farmokat és az otthonokat, és mivel az elhullott rágcsálókat a madarak hamar eltakarítják, napközben leginkább a mindent belengő egérvizelet- és dögszag jelzi a lakosoknak, hogy az egerek köztük vannak. A tömeges egérirtás kritikusai szerint a napalmként szórt erős vegyszerek használata azonban nemcsak a rágcsálókat veszélyezteti, hanem azokat az állatokat is, amelyek megeszik őket, vagyis a ragadozó madarakat és a háziállatként tartott kutyákat, macskákat is.

