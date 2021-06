Hétezer éves mintázott pecsétre bukkantak egy izraeli faluban

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Ritka leletre bukkantak a régészek Izrael északi részén: a Tel Tsafban folyó ásatások során egy hétezer éves mintázott pecsét került elő. Ez azért érdekes, mert ilyen korú pecsétet még nem találtak a környéken. A 2004 és 2007 közötti feltáráson körülbelül 150 hasonló pecséttöredéket találtak, de azokon nincs minta, az viszont, hogy a mostani leleten van, arra utal, hogy Tel Tsaf valamilyen regionális központ lehetett, a pecsét pedig valószínűleg valamilyen bürokratikus funkciót töltött be.

Az agyagpecsét valószínűleg egy láda vagy egy siló ajtaját zárhatta le: ha valaki kinyitotta, a pecsét eltört, és kiderült, hogy valaki hozzányúlt az ott tárolt holmihoz. Yosef Garfinkel, a felfedezést ismertető tanulmány egyik vezető szerzője szerint a környéken még mindig alkalmazzák az ilyesfajta pecséteket. A későbbi korokból sok hasonló lelet került elő, de azokon bibliai figurák vagy írás volt található, a hétezer éves pecsét azonban még az írás megjelenése előtt készült.

Tel Tsaf, a világváros

Tel Tsaf a leletek tanúsága alapján kifejezetten gazdag településnek számíthatott, az ott talált sokféle áru pedig arra utal, hogy kereskedelmi központ lehetett. Garfinkel szerint az ottani házak 100-200 négyzetméteresek voltak, a gabonasilók pedig 20-30 tonna gabonát is elbírtak – a többi környékbeli település jóval szegényebb volt.

A pecsét legalább két pecsétnyomó nyomát viseli Fotó: Vladimir Nichen

A kutatók megvizsgálták a pecsét anyagát is, ami legalább hat mérföldnyi távolságból származott. Ez azt is jelentheti, hogy valaki távolabbról hozhatott valamit, aminek az edényét ezzel pecsételték le, és a faluban cserélhette el valamire. A virágzó cserekereskedelemre utal az is, hogy a korábbi ásatások során mezopotámiai fazekasterméket és török obszidiánt is találtak, emellett távolról származó dísztárgyakat, gyöngyöket és használati tárgyakat is feltártak.

Garfinkel szerint ez a gazdag leletanyag példátlan a régióban: valószínű, hogy Tel Tsaf volt a környék legnagyobb kereskedelmi központja. A kutatók szerint a pecsét mintája a cserekereskedelem adminisztrációját könnyítette meg: lehet, hogy nem is egy, hanem két pecsétnyomóval készült, ebben az esetben a tranzakció egyik résztvevőjét a hosszú vonal jelképezi, a másikat pedig az átlós rovátkák.

