Kiirtották a pingvineket egy ausztráliai szigetről a védelmük miatt oda telepített tasmán ördögök

Az átgondolatlan természetvédelmi beavatkozás tankönyvbe illő példájáról számolt be hétfőn a brit Guardian. Az Ausztráliához tartozó Maria-szigeten egy védelme érdekében oda telepített faj egyedei kiirtották egy ott honos másik faj teljes populációját.

A természetvédelmi világszövetség, az IUCN vörös listáján a veszélyeztetett fajok közé sorolt, korábban egész Ausztráliában elterjedt erszényes, vagy tasmán ördög (Sarcophilus harrisii) populációit nem csak természetes élőhelyének eltűnése és a vegyszeres rágcsálóirtás tizedelte meg az elmúlt évtizedekben, hanem egy egy rendkívül ritka, a fajtársról fajtársra fertőzésként terjedő tumorfajta is. Épp ezért az ausztrál természetvédők a faj megmentése érdekében 2012-ben a kontinens partjaitól több mint 100 kilométeres távolságban található, nemzeti parki területhez tartozó, természetvédelmi oltalom alá tartozó szigeten szabadon engedtek 28 ivarérett és tumormentes egyedet. Az évek alatt a populáció egészségesen növekedett, pár év alatt létszámuk 100 fölé emelkedett. Csakhogy ennek brutális ára volt.

Fogait tisztogató tasmán, más néven erszényes ördög egy ausztrál nemzeti park génbankjában Fotó: DALMASSO MONICA / HEMIS.FR/Hemis via AFP

Tudni kell, hogy a Maria-sziget egy évtizeddel ezelőtt még arról volt ismert, hogy védett és zavartalan fészkelő helye a kék, más néven törpe pingvineknek (Eudyptula minor). Mára azonban mindez múlt idő. A ragadozó erszényes ördögök szó szerint felfalták a korábban több mint 3000 egyedet számláló állandó pingvin-kolóniát.

„Mindig ilyen katasztrófa a vége, ha az ember véletlenül vagy szándékosan nem honos emlősöket telepít egy óceáni szigetre” – kommentálta a fejleményeket a Guardiannek a madárvédelmi világszervezet helyi egységét, a BirdLife Tasmaniát vezető Eric Woehler. Az először 2016-ben végzett és azóta is zajló kutatások szerint az erszényes ördögök ráadásul a kék pingvinek kipusztítása mellett a korábban madárparadicsomnak számító sziget teljes ökoszisztémáját felforgatták.

Kék pingvinek a Melbourne-i állatkertben Fotó: Wikipédia

A vérszomjas ragadozók a vékonycsőrű vészmadarak (Ardenna tenuirostris) és a tyúkludak (Cereopsis novaehollandiae) populációinak megtizedelésével a sziget teljes madárfaunáját is veszélyeztetik – állítják a madárvédők. A BirdLife Tasmania érvelése szerint ráadásul már nem áll fenn a betelepítésük indoka sem, hiszen a ragályos tumor már a vadon élő erszényes ördögök között is egyre ritkábban fordul elő, a génbankokban felszaporodott állomány pedig garantálja a faj túlélését.

Az ausztrál állam természetvédelmi illetékesei a Guardian szerint ismerik a problémát, és szükség esetén módosítanak is a gyakorlaton, de mint a lapnak elmondták, a faj megmentésére létrehozott – Save the Tasmanian Devil – program egyik bázisa továbbra is a Maria-sziget marad.

