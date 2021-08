Még nem halt ki a világ legritkább kaméleonfaja, de kritikus a helyzete

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Bár félő volt, hogy az 1992-es felfedezése óta a drasztikus erdőírtások miatt végképp kihaltnak kell nyilvánítani, most még is úgy tűnik, hogy a délkelet-afrikai Malawi déli részén, az esőerdő kis foltjaiban még él a Chapman kaméleonok mikropopulációja. Legalábbis erről számolnak be kedden, az Oryx című konzervációbiológiai folyóiratban megjelent tanulmányukban dél-afrikai és malawi kutatók.

A taxonómusok által Rhampholeon chapmanorum néven számon tartott aprócska, mindössze 5,5 centiméteres, talajlakó hüllőfaj pár tucat felnőtt és fiatal példányát olyan területeken találták meg a kutatók, amelyek az 1980-as éve óta 80 százalékos deforesztáción estek át. Magyarán az elmúlt 40 évben ötödére csökkent az élőhelyük, amelyek sokkoló átalakulását az jellemzi a leginkább, hogy a három, egymástól elszigetelt, de egymáshoz viszonylag közeli erdőfoltban talált példányok genetikailag nem mutattak szoros rokonságot egymással.

Rhampholeon chapmanorum Fotó: Krystal A. Tolley et al

A kutatók szerint ez a genetikai elszigeteltség rendkívül veszélyes a faj jövőjét tekintve, ezért átfogó cselekvési tervet sürgetnek a deforesztáció mértékének csökkentésére és a kritikusan veszélyeztetett kaméleonok megmentésére.

Korábbi kapcsolódó cikkeink: