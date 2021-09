Fél éve befizettek Elon Musk űr-internetjére. Azóta se szolgáltatást, se megnyugtató választ nem kaptak

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Elpuhultunk a kilencvenes évek vége óta. Akkor fél percig tartott egy tenyérnyi fotó letöltése, és félórányi internet-hozzáférésért két gombóc fagyit lehetett kapni. Azóta az árak csökkentek, a sávszélesség nőtt; mára eljutottunk oda, hogy lincseléssel fenyegetjük az internetszolgáltatót, ha az ötezres havidíjú gigabites kapcsolattal fél pillanatra bepixelesedik a 4K film a Netflixen.

Ha elfogadjuk, hogy az internet-felhasználói elégedettség a szolgáltatás árával fordított, de a teljesítményével egyenes arányban nő, érthetetlen, hogy a felháborodott ügyfelek miért nem gyújtották még rá Elon Muskra a Starlinket, a SpceX műholdasinternet-divízióját. Ha befizetsz 100 dollárt, és nem kapsz érte se szolgáltatást, se megnyugtató választ arra nézvést, hogy mikor lesz szolgáltatás, joggal érezheted magad átverve, mert ez nem ügyfélbarát megközelítés.

Érthető, hogy a műholdasinternet-piac nem azonnal lett átütő siker: a tömegpiac eléréséhez versenyképes szolgáltatást kéne nyújtani. Musk is tisztában volt vele, hogy ez nem lesz zökkenőmentes meccs: a Starlink bétatesztje sem véletlenül kapta a Better Than Nothing Beta nevet. 1639 műholddal nem lehetett stabil kapcsolatot és globális lefedettséget nyújtani, ezt mindenki belátta. De azok az ügyfelek, akik kifizették a Starlinknek a 100 dolláros beugrót, nem a szolgáltatás teljesítményével, hanem a totális hiányával elégedetlenek.

Kösz a pénzt; küldj még 500 dollárt, és majd szóba is állunk veled!

A Starlink azzal érvelt, hogy minden a terv szerint megy: az Insidernek elmondták, hogy 2021 közepe-végéig mindenkit értesíteni fognak róla, ha az előfizetési körzetében is elérhető lesz a szolgáltatás. Akik már befizették az előleget, új levelet kapnak majd a Starlinktől, amiben arra kérik őket, hogy vegyék meg a 499 dolláros kezdőcsomagot; ha érvényesítjük a havi 100 dollárba kerülő előfizetést, a csomagban található tripoddal, routerrel és terminállal kapcsolódhatunk a műholdasinternet-hálózathoz.

Starlink műhold hasítja az eget Uruguay fölött. A hosszú záridejű felvétel február 7-én készült. Fotó: MARIANA SUAREZ/AFP

Lassan eljön a harmadik negyedév vége, de az előrendelők még mindig nem tudják, hogy mi lesz a Starlinkkel. Nem érik el az ügyfélszolgálatot, nem tudják, mikor jön a kezdőcsomag, és fogalmuk sincs, mikortól lesz elérhető a szolgáltatás.

Az Insider megszólaltatott néhány elégedetlen vásárlót:

Keith Bosse február 25-én rendelte elő a Starlink szolgáltatását, de azóta nem is hallott róluk, és az ügyfélszolgálatot sem tudja elérni. „Fel tudnak küldeni egy rakétát az űrbe, de nem bírják fölfogni, hogy hogyan működik egy ügyfélszolgálat?” – mondta Bosse. Azt is kifogásolta, hogy a Starlink nem teszi közzé a műholdflotta-frissítés ütemezését, pedig abból lehetne rá következtetni, hogy mikor indul a szolgáltatás.

Corey Gordon szerint a Starlink mobilalkalmazásban nincs ügyfélszolgálati opció az előrendelőknek. Az albertai férfi 129 kanadai dollárt helyezett letétbe még májusban. „Számos részletekbe menő üzenetet hagytam a SpaceX hangpostáján úgy egy hónapja, de azóta sem hallottam felőlük.” – mondta Gordon, aki szerint a mostani szolgáltatójával szinte képtelenség volt online munkát végezni a lezárások alatt.

Brad Stuart Kelet-Texasból februárban fizette be a 100 dollárt a Starlinkre, de ma már úgy gondolja, hogy a szolgáltatás elhullott a harcmezőn, és senki nem tudja, mikor bukkanhat föl újra. „Nagyon-nagyon rosszul bánnak a fizetős ügyfeleikkel és a támogatóikkal.” – mondta Stuart.

Daniel Martin is februárban fizetett elő a Starlinkre, de fogalma sincs, hogy a szolgáltatás mikortól lesz elérhető Santa Cruz-i otthonában. Martin azt isérthetetlennek tartja, hogy a SpaceX miért nem próbál az ügyfeleivel kommunikálni.

Az Insidernek nyilatkozó ügyfelek szerint a Starlink állítólag készségesebb azokkal, akik már megkapták a kezdőcsomagot. Egy névtelenséget kérő massachusetts-i előrendelő elmondta, hogy a csomag érkezése után valami hiba lépett fel, és amikor emailt írt a Starlinknek, napok alatt megoldották a problémát.

A szakértőket nem lepte meg a csúszás

Rich Lesner, a BryceTech alelnöke szerint nincs abban semmi meglepő, hogy a Starlink ügyfeleinek ennyit kell várakozniuk.

„Az űrszektor nagy játékosai egymástól függetlenül is sokat panaszkodnak a beszállítói láncoknál tapasztalt nehézségekre: a teljesítési határidőkre, a termékek minőségére, vagy éppen a beszállítói lánccal kialakított függőségi viszonyra.”

– mondta Lesner az Insidernek.

Az alkatrészhiányt a SpaceX is megérzi. Gwynne Shotwell, az űrvállalat elnöke a Space Symposium panelbeszélgetésén is szóba hozta, hogy a világszerte tapasztalt csipgyártási nehézségek miatt késik az új felhasználói terminálok gyártása a Starlinknél, és a folyékonyoxigén-hiány miatt a rakétaindítások üteme is elmarad a tervezettől.

