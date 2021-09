Minden eddiginél nagyobb erdőtűz pusztított idén Szibériában

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Az Orosz Erdészeti Ügynökség és a Greenpeace szerint az ország 2021-ben modern történetének legrosszabb tűzvészén esett túl. Az orosz erdőkről 2001 óta készülnek műholdas felmérések, azóta messze az idei év volt a legrosszabb, összesen 18,16 millió hektár erdő égett le.

A Greenpeace szerint az utóbbi években a tüzek kiterjedése általában meghaladta a 15 millió hektárt, ezért a szervezet arra figyelmeztet, hogy a jövőben több hasonló rekordra lehet majd számítani. A probléma elsősorban Szibériát érinti: a hossz, száraz nyarak következtében a tajgai erdők olyan szárazak, mint a gyújtós. A bajt a klímaváltozás okozza.

Alexej Jarosenko, a Greenpeace Russia erdészeti szakértője szerint hiába dőlnek sorra a rekordok, a hatóságok nem veszik elég komolyan az ismétlődő erdőtüzeket: azt állítják, hogy ez egy normális éves ciklus része, a tajgán mindig előfordultak tüzek, most sincs itt semmi látnivaló. Jarosenko szerint leginkább a pénzhiány miatt az ország erdejeinek felét nem is védi senki, a lakosság egy része pedig úgy gondolja, hogy az igazán nagy tüzeknek semmi köze a klímaváltozáshoz, hanem korrupt politikusok vagy bűnözők gyújtják őket, hogy eltereljék a figyelmet az üzelmeikről.

Még nincs vége

Ennek megfelelően a szibériai erdőtüzek egészen a legutóbbi évekig az orosz média figyelmét sem keltették fel, de Jarosenko szerint ez lassan változik.

Tűzoltó Jakutföldön 2021 augusztusában Fotó: IVAN NIKIFOROV/Anadolu Agency via AFP

A rekordméretű tüzek rekordmennyiségű karbonkibocsátással is jártak, a füst pedig eljutott az Északi-sark fölé is. Zack Labe, a Coloradói Állami Egyetem klímakutatója szerint ez is mutatja, hogy milyen komplex problémáról van szó: a légkörbe juttatott üvegházhatású gázok gyorsítják a felmelegedést, amelynek hatására egyre gyakrabban fordulnak elő erdőtüzek, és így tovább. Az Északi-sarkon lecsapódó korom elsötétíti a jég felszínét, ezzel gyorsítja az olvadást. Ha begyullad a szénben gazdag talaj, lassan felolvad a permafroszt is, ez pedig több szempontból is nagyon rossz hír az ember számára.

Hiába dőlt meg a rekord, a tüzek még mindig égnek: Grigorij Kuksin szerint ráadásul a riasztó adat csak az erdőtüzekre vonatkozik, ha az égő nádast, füvet és a többit is hozzávennék, még rosszabbul festene a helyzet. Jakutföldön még mindig ég az erdő, méghozzá a sarkkörtől északra is, ami ebben az évszakban kifejezetten ritkaságnak számít.

