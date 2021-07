Két hónap mosolyszünet után Elon Musk újra a bitcoin pártjára állt

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Miután Elon Musk, a Tesla és a SpaceX alapító-mindenhatója 2021 elején gyakorlatilag egymaga lendítette fel a bitcoin árfolyamát – hol twitteres aktivitásával, hol a Tesla kriptoakcióival –, két hónapja úgy tűnt, hogy ő és autós cége is szakított a digitális pénzzel. Akkor a környezetszennyező bitcoinbányászat okozta a törést, de közben a bányászokat is elérte a zöld reform – még ha ehhez Kína beavatkozása is kellett.

„Úgy tűnik, hogy a bitcoin egyre inkább a megújulók felé húz, és bezártak egy rakás szennyező szénerőművet is, főként Kínában” – mondta Musk szerdán, a B-Word nevű kriprokonferencián, majd azt állította, hogy a bitcoinbányászat során „felhasznált megújuló energiaforrások aránya valószínűleg 50 százalék körül van, és a trendek azt mutatják, hogy ez tovább növekszik. Ha így lesz, a Tesla minden bizonnyal újra elfogadhatja a bitcoint.”

Musk májusban a Twitteren jelezte, hogy a Tesla felfüggeszti a bitcoinos autóvásárlás lehetőségét, mivel „rohamosan nő a fosszilis tüzelőanyagok felhasználása a bitcoinbányászatban.” Azóta viszont Kínában óriási változások történtek: az állam lecsapott az energiafogyasztást fellendítő kriptobányászokra, akik olyan különböző helyekre vándoroltatták gépeiket, mint Kazahsztán vagy az Egyesült Államok.

„Hosszú távon a megújuló energia lesz a legolcsóbb energia, de ez nem tud egyik napról a másikra megtörténni. Amennyiben viszont a bányászközösség határozottan és eltökélten fordul a megújulók irányába, azt a Tesla csak támogatni tudja” – fejtette ki a konferencián Elon Musk.

A bitcoin árfolyama szerdán 29,7 ezer dolláron nyitott (ilyen alacsonyan utoljára 2020 decemberében volt az árfolyam), de a nap végére már a 32 ezer dollárt kerülgette, és azóta is ezen a szinten mozog.

