Borral és sajttal üzemel Károly herceg Aston Martinja

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Károly walesi herceg egy hosszú, 25 perces interjúban számolt be a brit közmédiának arról, hogy mit vár a novemberben megrendezendő glasgow-i klímacsúcsról, mit gondol a klímaváltozás miatt szorongó fiatalokról és a közlekedés jövőjéről.

A herceg szerint a világ későn eszmélt rá a klímaváltozás veszélyeire, és hiába ismert már régóta, hogy ez milyen katasztrofális hatásokkal jár, az emberiség mindeddig nem sokat tett a felmelegedés megfékezéséért. Érthetőnek nevezte, hogy a fiatalok elégedetlenek a klímavédelmi intézkedésekkel és azzal, hogy bizonytalan a jövőjük, de az Extinction Rebellion tüntetéseivel és demonstrációival nem ért egyet, szerinte az utcák lezárása nem járható út, mert az így okozott kényelmetlenségek inkább visszatetszést keltenek a nagyközönségben, az agresszív tüntetések pedig elfordítják a többség figyelmét a fiatalok céljaitól. Elmondta azt is, hogy „természetesen" szimpatizál Greta Thunberggel, és elismerte, hogy a fiatalok joggal érezhetik úgy, hogy magukra hagyták őket.

A herceg beszélt az eredetileg 2020 novemberére tervezett, de a világjárvány miatt elhalasztott glasgow-i klímacsúcsról is, amelyet egyfajta „utolsó esélynek” tart: ha itt nem sikerül megállapodni a párizsi klímacélok betartásáról, az emissziók megfelezéséről 2030-ig, illetve a nullkibocsátás eléréséről 2050-ig, annak szerinte katasztrofális következményei lesznek.

Aston Martin DB6

Az eddigiekben nyilvánosságra hozott vállalásokhoz a fejlettebb országoknak tartaniuk kell magukat ahhoz a 2009-es felajánláshoz, amelyet még 2009-ben vállaltak, és amely szerint évente százmilliárd dollárral támogatják a szegényebb országok klímacéljait. A klímaváltozás elleni küzdelem anyagi vonzatairól Károly herceg azt mondta, hogy az államok ugyan milliárdokat szánhatnak erre a célra, de a magánszektor ennél jóval többet is fordíthatna a környezetvédelemre, de úgy tűnik, hogy a környezettudatos fiatalok, akiknél ez prioritásnak számít, egyelőre ritkán jutnak olyan pozícióba, hogy ilyen döntéseket hozhassanak.

Károly herceg és az átalakított Aston Martin Fotó: REBECCA NADEN/AFP

A BBC a fenntartható közlekedésről is kérdezte a közismerten autóbolond herceget, aki arról számolt be, hogy a birtokán a legtöbb közlekedési eszköz elektromos árammal működik, de az így keletkező rengeteg hulladék miatt attól tart, hogy az emberiség nem állhat át teljes egészében a villanyautózásra. Károly 2008-ban döntött úgy, hogy kedvenc kocsiját, egy 1970-es Aston Martin DB6 MkII-t környezetbarát módon alakíttatja át, a cég mérnökei pedig úgy alakították át a kocsit, hogy a herceg birtokain előállított fehérborból és sajtból készült bioetanollal üzemeljen. Az autó jól is megy így, Károly szerint illatos is, igaz, arról a mostani interjúban nem beszélt, hogy mi a helyzet a gyűjteményében található többi száz gépkocsival.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: