A Naprendszer benépesítése, az űrturizmus és a Földön kívüli csillagászat lesz a téma pénteken a CEU-n

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Ember az űrben – a világűr meghódítása címen érkezik a CEU Határtalan tudás sorozatának következő fordulója.

Október 15-én pénteken, a covidos online idők után idén már másodszor élőben a helyszínen is megtekinthető esemény előadói a csillagászat és az űrkutatás aktuális témáit járják körbe. Egyebek mellett olyan kérdésekre keresnek és adnak választ, hogy min múlik az ember földi jelenlétének kiterjesztése a Naprendszer egészére, vagy hogy miként jutottak el a kutatók az első exobolygó két éve Nobel-díjjal honorált felfedezésétől odáig, hogy ma már több ezer más csillag körül keringő bolygót tart számon a tudomány. Továbbá arra is, hogy miként viszi előre a csillagászat az űrkutatást, illetve milyen veszélyek leselkednek a bolygóközi távokat teljesítő űrhajósokra és a kozmoszba telepített űreszközökre, és egyáltalán, mi vár az immár rendszeresen az űrhatárra kiránduló űrturistákra. Ezekre és a további felmerülő kérdésekre ezúttal is neves előadók keresik a válaszokat.

A Széchenyi-díjas Kiss László, a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója a fentiek mellett arra is rávilágít, hogy miként válik egy absztrakt tudományos kérdésfelvetés technológiafejlesztő hajtóerővé.

Kiss László Fotó: Tuba Zoltán/Fotó: Tuba Zoltán/kepszerk.hu

Hirn Attila, az Energiatudományi Kutatóközpont Űrkutatási Laboratóriumának vezetője, az egyik legjelentősebb hazai űripari cég, a REMRED Kft. ügyvezetője arról beszél majd, hogy a világűr egyre többek számára válik elérhetővé, egyetemi kutatócsoportok üzemeltetnek például apró, cubesatnak nevezett kockaműholdakat, magáncégek szerveznek civileknek légkört átlépő turistautakat, egyre több vízió születik a Hold mellett a Mars és még távolabbi égitestek kolonizálásáról, ugyanakkor a világűr továbbra is veszélyes, az ember számára idegen és rideg környezet.

Hirn Attila Fotó: Szigeti Tamas

Az esemény harmadik előadója, az tudománynépszerűsítésben élenjáró Magyar Asztronautikai Társaság főtitkára, Arnócz István lesz.

Az előadások Budapesten, a Közép-európai Egyetem Nádor utcai épületének auditóriumában regisztráció után élőben, illetve itt online követhetők. A korábbi eseményekről készült videófelvételek pedig itt nézhetők meg.

Korábbi kapcsolódó cikkeink: