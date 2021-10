Csak a forradalom idején láttam ilyet – pokoli állapotokat mutat a bukaresti járványkórházban forgatott videó

„Mintha a pokolban lennénk. Vagy háborúban. Olyan érzésem van, mintha állandóan háborús készenlétben lennénk” – mondja egy orvosnő a Recorder nevű román független oknyomozó portál hétfőn közzétett videójában. A súlyos romániai koronavírus-helyzetet szemléltető felvételeket Románia legnagyobb kórházában, a Spitalul Universitar Bucuresti (Bukaresti Egyetemi Kórház) folyosóin, betegszobáiban és vizsgálóiban forgatták.

Az újságírók egy egész estét töltöttek a kórházban, hogy megmutassák a valóságot a járványadatok mögött. Hasonló képek készítése Magyarországon a járvány súlyos harmadik hullámában sem volt lehetséges, mivel nem engedték be a kórházakba riportereket, legfeljebb nagy ritkán kerülhettek adásba olyan felvételek, amelyek hibátlan, olajozottan működő ellátást tükröztek. Így lehetetlen volt megmutatni a kialakult helyzetet, csupán szórványosan kerülhettek ki fotók és információk a nyilvánosság elé.

A bukaresti kórházvideóból kiderül, hogy az intézményben már nincsenek szabad ágyak, de a mentő folyamatosan hozza az új koronavírusos betegeket. Van, amikor hatvan betegre jut egy nővér. Már nincs hová tegyék az embereket, sokakat székre ültetnek, ha még tudnak ülni, és a véroxigénszintjük még a megfelelő értéken belül van.

A betegek, akiket bevisznek, nincsenek beoltva, és mint a videón elhangzó párbeszédekből kiderül, van aki már bánja ezt (a videón 6:03-nál):



Beteg: Életem legnagyobb hülyeségét követtem el.

Riporter: Mit?

B: Nem oltattam be magam. És most ennek iszom a levét.

R: Miért nem oltatta be magát?

B: Miért, miért? Én is ezt kérdezem.

B: Befolyás. Miért oltassuk be magunkat? Mi, idősek? Immunisak vagyunk. Nehéz ez. Műveletlen emberek vagyunk, nem jöttünk rá, hogy mi a helyzet. Eltelt az első hullám, a második... úgy voltunk vele, hogy elmúlik majd a negyedik is.