MTA: Több ezer magyar életét mentené meg a maszk viselése a negyedik hullámban

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

A járvány negyedik hullámának jelentkezéséig a szakemberek és a döntéshozók erőfeszítéseinek köszönhetően sikerült gyorsan elérni a hazai lakosság 60 százalékos átoltottságát. Ez az arány azonban nem elegendő a további nagyszámú megbetegedés és jelentős halálozás megakadályozására – írta hétfő reggeli közleményében a Magyar Tudományos Akadémia elnöksége.

Magyarországon szeptember eleje óta stabilan nő a koronavírus-járvány összes fontos mutatója, azaz a kórházban, a lélegeztetőgépen lévők és az elhunytak száma, a fertőzésszám és a pozitív tesztek aránya.

Mint az MTA-elnökség felhívja a figyelmet, az oltási hajlandóság elapadt, és a tájékoztatási kampányokkal, a kistelepülésekre irányított oltóbuszokkal vagy az idősek és hátrányos helyzetűek számára szervezett oltási akciókkal sem sikerül érdemi javulást elérni a beoltottak arányában. „Ugrásszerűen növelni kell a lakosság átoltottsági arányát. Két és fél millió még beoltatlan honfitársunk van, akiket mielőbb be kell oltani. Az ugyancsak most jelentkező influenzajárvány is tovább súlyosbíthatja a népegészségügyi helyzetet” – írták.

A legfontosabb védelmet a vakcina biztosítja, ezért az MTA elnöksége szerint továbbra is erőteljesen ösztönözni kell, hogy az emberek beoltassák magukat. Ugyanakkor a szakemberek előrejelzései szerint az orrot és szájat eltakaró maszk használatával is több ezer emberi életet lehet megmenteni Magyarországon a negyedik hullám alatt – tették hozzá.

Az MTA vezetősége úgy látja, hogy a jelen helyzetben mindenkinek kötelessége az oltásoktól elzárkózó emberek meggyőzése, mert a lakosság átoltottságát csak a társadalom legszélesebb köreinek mozgósításával és hatékony fellépésével lehet növelni.

Az elnökség felhívása

„Zárt térben, rendezvényeken, tömegközlekedési eszközökön mindenki viseljen az orrot és szájat egyaránt eltakaró maszkot. Amikor csak lehetséges, tartson megfelelő távolságot másoktól, és gyakran fertőtlenítse a kezét!” – írták.

Az MTA elnöksége szerint legyen közös cél, hogy „senki ne adjon hitelt az olyan téves, felelőtlen és veszélyes állításoknak, miszerint a delta variáns ellen nem véd az oltás és az orrot és szájat eltakaró maszk! Mindenki lépjen fel saját környezetében a hamis és áltudományos nézetek ellen!”

Kérik az MTA 18 ezer köztestületi tagját, és a lakosság tájékoztatásában részt vevő intézményeket, fórumokat és a véleményformáló személyiségeket, hogy ők is buzdítsanak mindenkit oltásra, illetve a maszk használatára. A közlemény szerint aki meggyőzi környezetét az óvintézkedések betartásáról, szó szerint életet ment.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: