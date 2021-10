Kirk kapitány, vagyis William Shatner szerencsésen megjárta az űrt

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Frissítés, 17:10: A New Shepard szerencsésen teljesítette a küldetést, a rakéta és az űrkapszula is a terveknek megfelelően tért vissza a Földre. Willam Shatner a saját lábán hagyta el a kapszulát.

A leszállás után azt mondta az őt üdvözlő Jeff Bezosnak: „Ezt minden embernek látnia kellene. Hihetetlenül megható, ahogy átérsz a légkörön, és kitörsz a nagy feketeségbe. Aztán lenézel, és ott a fény, ott a kékség, az élet.” Könnyeivel küszködve hozzátette: „Ez volt életem legmélyrehatóbb élménye, remélem, soha nem épülök fel belőle.”

Fotó: JOSE ROMERO/AFP

***

Második utazását hajtja végre szerdán, magyar idő szerint 16 óra 30 perckor Jeff Bezos űrturizmusban érdekelt vállalata, a Blue Origin. A fedélzeten a 90 éves színész, William Shatner is ott lesz, aki így a világ valaha volt legidősebb űrhajósává válik – éppen a Blue Origin első utazásán részt vett, 82 éves Wally Funk rekordját dönti meg.

„Sokat hallottam már a világűrről. Most élek a lehetőséggel, és megnézem magamnak” – fogalmazott a Star Trek Kirk kapitányaként is ismert Shatner egy közleményben. A USS Enterprise csillaghajó helyett persze be kell érnie az alakjáról egyébként szintén könnyen felismerhető New Sheparddel – a körülbelül 15 perces villámutazás a hírek szerint egy dokumentumfilm részét képezi majd.

Az NS18 nevű küldetés során Shatner mellett Chris Boshuizen korábbi NASA-mérnök, a Planet Labs nevű műholdkép-készítő vállalat alapítója; Glen de Vries, a francia Dassault Systemes nevű szoftvercég vezetője; valamint a Blue Origin egyik alelnöke, Audrey Powers foglal helyet a New Shepard kapszulájában. Az élő közvetítést itt lehet követni (a tervezett induláshoz képest – valószínűleg az időjárási körülmények miatt – van egy kis csúszás, amit a H betű melletti eltelt idő jelez):

A Twitteren különösen aktív, 2,4 millió követővel rendelkező Shatner már többször szóvá tette, hogy ha lehetőség nyílik rá, szívesen meglátogatná a világűrt. Amikor 2020 májusában a SpaceX újra embereket küldött az űrbe amerikai helyszínről, a színész egy űrhajós sisakban fotózta le magát, és a Twitteren azt írta: „amúgy, Nasa, csak a biztonság kedvéért: jó rám a szkafander!”. Később a San Diegó-i geek-találkozón, a Comic-Conon beszélt arról, hogy hamarosan magánűrutazásban vehet részt – olyanban, amit a Blue Origin is kínál.

Miután a Blue Origin idén megkapta az engedélyt az űrturizmusra, júliusban Jeff Bezos öccsével, egy fizető vendéggel és Wally Funkkal, a 82 éves ex-NASA-tesztpilótával együtt felszállt a New Shepard űrhajóra, és sikeresen elhagyta a Földet, majd visszatért.

