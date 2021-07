A világ leggazdagabb embere, Jeff Bezos egy hét múlva elindul az űrbe

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

A Virgin Galactic után most a Blue Origin is megkapta az engedélyt az amerikai Szövetségi Légügyi Hatóságtól (FAA) arra, hogy embereket utaztasson az űrbe, így Richard Branson után hamarosan Jeff Bezos, a világ jelenleg leggazdagabb embere, az Amazon-birodalom fejedelme is átlépheti a világűr határát.

Az augusztus végéig szóló űrturizmus-engedély hétfői megszerzése után nem gondolkodtak sokat, kedden be is jelentették, hogy a New Shepard nevű rakétát jövő kedden fel is lövik Texasból, és az első utasok között maga Bezos is ott lesz.

Az 57 éves cégvezér mellett még hárman szállnak be az űrhajóba: hat évvel fiatalabb öccse, Mark Bezos; a 82 éves Wally Funk, aki már az 1960-as években a NASA űrprogramjában edződött, de nőként nem engedték az űrbe; valamint egy meg nem nevezett személy, aki 28 millió dollárt fizetett egy aukción azért, hogy a Blue Origin első űrturistái között lehessen.

A Blue Origin keddi repülése során a rakéta és az utasoknak helyet adó kapszula együtt száguld a magasba (körülbelül 3700 km/h sebességgel), majd a röppálya csúcsa felé az újrahasználható rakéta leválik, a kapszula pedig a Kármán-vonalat átlépve, nagyjából 106 kilométer magasan percekig siklik tovább, míg az utasok a súlytalanság állapotába kerülnek. A visszaérkezés során, a zuhanás vége felé ejtőernyőket ereszt a kapszula, és szépen lassan megérkezik a sivatagos célterületre.

A Blue Origin és a Virgin Galactic több fronton is igyekszik felvenni a versenyt a magánűrkutatás területén nagy előnyt élvező SpaceX-szel, amely viszont az űrturizmusban is nagyobb babérokra tör: kisebb ugrások helyett Föld körüli pályára állítaná utasait. Egyvalamiben azért hamarosan mindkét cég túlmutat majd a SpaceX-en: Elon Musk marad az utolsó a három cégvezető közül, aki még nem járt az űrben.

A Blue Origint 2000-ben alapította az internetes könyvesboltos vállalkozó, és valószínűleg azóta erre a pillanatra várt, még ha azzal nem is számolt, hogy közben a világ leggazdagabb emberévé válik.

