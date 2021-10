Nem törték magukat a legnagyobb olajcégek, hogy csökkentsék a karbonlábnyomukat

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

A London School of Economics és a Politikatudományok Szervezete a Gazdasági Együttműködésért és Fejlődésért környezetvédőiből álló kutatócsoport publikált egy cikket, amely szerint a világ legnagyobb olaj- és gázipari vállalatai nem tettek túl sok erőfeszítést a karbonlábnyom-csökkentésük érdekében. A tanulmány szerzői azt állítják, hogy a vizsgált 52 olajvállalat közül csak kettő vezetett be a tudományos konszenzust is tiszteletben tartó klímacélokat.

A Föld legnagyobb üvegházhatású-gáz-kibocsátói a benzin- és dízelüzemű gépjárművek: az autók és teherautók világszerte napi több milliárd tonna szenet bocsátanak a légkörbe. Az üzemanyagot az olyan globális olaj-nagyvállalatok értékesítik, mint a BP vagy az Exxon Mobil. Az elmúlt években ezeket a vállalatokat a fogyasztók és a kormányzat egyaránt arra ösztönözte, hogy csökkentsék a fogyasztóknak eladott szén-dioxid-alapú termékeik mennyiségét. Az új tanulmány szerzői szerint azonban a gáz- és olajipari óriáscégek fittyet hánytak a külső nyomásra – ahogy az várható volt –, és nem építettek fel tudatos, a környezetkárosító hatásokat mérséklő klímavédelmi stratégiát.

A tanulmány szerzői a kutatásban 52 nagyvállalat adatait gyűjtötték be és elemezték, hogy bizonyítékot találjanak a legnagyobb fosszilisenergia-termelők klímavédelmi tevékenységére. Azt állapították meg, hogy az 52 vizsgált vállalat közül csak kettő határozott meg olyan kibocsátás-csökkentési stratégiát, ami figyelembe vette a párizsi klímaegyezményben meghatározott, a földi átlaghőmérséklet melegedését másfél Celsius-fokban korlátozó éghajlatvédelmi előírásokat. A két cég közül az Occidental Petroleum vállalta, hogy segít csökkenteni a károsanyag-kibocsátását a cél elérése érdekében; a másik vállalat, a Royal Dutch Shell pedig bejelentette, hogy segítenek megelőzni a két Celsius-fokos felmelegedést.

A tanulmány szerzői – írja a írja a Phys.org hírportál – a fentieken kívül megvizsgálták a nagyvállalatok kibocsátási intenzitását, vagyis a működésből és az ügyfeleik általi felhasználásból származó szén-dioxid kibocsátást. Ekkor állapították meg, hogy a vállalatok közül csak 23 részletezte a fogyasztói felhasználásra vonatkozó számaikat, pedig ez járul hozzá a kibocsátáshoz a legnagyobb mértékben. A vállalatok jövőbeli kibocsátási intenzitására vonatkozó kutatások is azt az eredményt hozták, hogy legfeljebb a vizsgált cégek fele tett közé erre vonatkozó becsléseket, és még nekik sem voltak túl ambíciózus céljaik.

A jelentés azzal a borúlátó konklúzióval zárult, hogy a legnagyobb olaj- és gázipari cégek távolról sem tesznek meg mindent, hogy csökkentsék az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását. Mivel azonban a világ fokozatosan és lassan áttér az alternatív energiaforrások használatára, a fosszilis üzemanyagokból élő nagyvállalatok idővel felvevőpiac nélkül maradhatnak.

