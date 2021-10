Magyarország a szigorítókhoz csapódott, míg az angolszász világban inkább nyitnak a negyedik Covid-hullámban

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Magyarország miniszterelnöke az alkotmánymódosításig is elmenne, hogy a vállalatok kötelezővé tehessék alkalmazottaik oltakozását: aki nem oltat, azt fizetés nélküli szabadságra, egy év után pedig akár az utcára is rakhatják a munkáltatók. Ehhez képest semmiségnek tűnik, hogy a csütörtöki kormányinfón bejelentett intézkedések szerint november 1-jétől újra maszkban lehet csak használni a tömegközlekedést. A szociális és egészségügyi intézményekben ismét látogatási tilalmat vezetnek be.

A szigorításokra azért van szükség, mert ismét 4 ezer fölötti a napi új fertőzöttek száma, miközben az átoltottság növekedési üteme egyre csökken. A napi fertőzöttek száma utoljára március elején ugrott ilyen magasra és április közepéig maradt tartósan 4 ezer fölött. Akkor a fertőzésszám növekedése miatt március 5-én egy hónapra elrendelték az óvodák és az iskolák bezárását.

Hol szigor volt, most szabadság kezdődhet

Miközben Magyarországon egyre romlanak a pandémiás mutatók, Nagy-Britanniában épp enyhítenek a járványügyi korlátozásokon. Hétfőtől eltörlik a vörös listát, vagyis bármilyen országból karanténkötelezettség nélkül léphetnek az Egyesült Királyság területére azok, akik be vannak oltva az Nagy-Britanniában elfogadott négy oltás, az Astra Zeneca, a Pfizer, a Moderna vagy a Janssen vakcina valamelyikével, és tesztet sem kell már végeztetni. Ez a második enyhítés október eleje óta, a narancs listát már korábban törölték. A brit járványügyi szakemberek magyarázata szerint az enyhítést az teszi lehetővé, hogy mostanra világszerte a vírus delta-variánsa tarol, így a beutazók sem be-, sem kihurcolni nem tudnak olyan vírustörzset, amely új fertőzéshullámot indíthatna el az Egyesült Királyságban vagy máshol.

Hasonló lépésre szánja el magát az utóbbi bő másfél évben a világ egyik legszigorúbb járványellenes intézkedéscsomagját életben tartó Új-Zéland. Az országba kizárólag azok léphetnek majd be, akik felvették a Covid elleni oltást. A csendes-óceáni térség országaiból, például Szamoából, Vanuatuból érkezőknek, november 1-jétől már karanténba sem kell vonulniuk. A máshonnan Új-Zélandba utazni vágyó külföldieknek akkor is karanténba kell vonulniuk az új-zélandi kormány által erre a célra elkülönített hotelek egyikébe egy hétre, ha igazolják oltottságukat, igaz, ez is enyhítés az eddig kötelező két hetes karanténhoz képest. Chris Hipkins, a 2020 márciusától hermetikusan lezárt ország Covid-19 elleni védekezésének dedikált minisztere azzal indokolta az enyhítést, hogy nem maradhatnak örökre falak mögé zárva.

Bár lehetne, Kínának esze ágában sincs enyhíteni

A vakcinák megjelenése nyomán még a legszigorúbb, eddig hermetikusan bezárkózó országokban, Új-Zélandon, Ausztráliában is felvillanó kincstári optimizmus, és az annak farvizén megjelenő enyhítések sem hatottak mindenhol. Továbbra sem tervezi a belföldi utazást is korlátozó szigorú szabályok enyhítését például Kína, noha a lakosság háromnegyedét beoltottként tartják nyilván.

Emiatt egy nemrégiben végzett felmérés szerint a Hong Kongban egységet üzemeltető külföldi vállalatok közel fele azt tervezi, hogy ha nem változik a kínai járványkezelés, tevékenységei egy részét, valamint a személyzetet elköltöztetni az országból. Hong Kongban és Kína szinte teljes területén ugyanis a külföldről, így például az Egyesült Államokból vagy Nagy-Britanniából érkezőknek, legyenek akár turisták vagy üzletemberek, a saját költségükön kell akár három-négy hétre is karanténba vonulniuk az erre kijelölt szállodák valamelyikébe, akár be vannak oltva, akár nem.

Putyin könyörög és zár, az oroszok makacskodnak

A lakosság nagyon alacsony átoltottsága máshol katasztrofális helyzetet teremtett a járvány negyedik globális hulláma során. Moszkvában tegnaptól tíznapos általános karantént rendeltek el, Vlagyimir Putyin pedig október 30-a és november 7-e között országos munkaszüneti hetet hirdetett, miután a napi fertőzöttek száma 40 ezer fölé kúszott, és a napi halálozások száma közelíti az 1200-at.

Putyin elnök múlt héten a lakossághoz intézett beszédében már-már könyörgőre fogta a dolgot, miután az oroszok továbbra sem hajlandók felvenni az országszerte halmokban hozzáférhető Szputnyik-oltást. Oroszországban a lakosságnak továbbra is alig a harmada van beoltva.

