Javítani kell az olvadó jégfalat a fukusimai atomerőműben

Olvad a mesterségesen létrehozott jégfal a sérült atomerőmű körül, ez pedig veszélyezteti a talajvíz tisztaságát – jelentette be a védelmi rendszert fenntartó japán Tepco (Tokyo Electric Power Company) pénteken. A cég szerint csak részleges olvadásról van szó, a problémát csütörtökön észlelték, december elején pedig hozzá is látnak az elhárításához.

A rendkívül költséges és nehézkesen megépülő jégfalat 2016-ban adták át, a kivitelezést állami finanszírozásból az alagútépítő Kadzsima cég nyerte el. A technika lényege, hogy valódi, betonból vagy egyéb anyagból készült fal helyett egyszerűen megfagyasztják a talajt ott, ahol gátolni akarják a talajvíz mozgását. A Kadzsima korábban alagútépítéseken alkalamzta ezt az eljárást, a négy sérült reaktor körül 30 méteres mélységben hűtötték 0 fok alá a környező talajt.

A cég szerint az általuk használt hűtőanyag környezetbarát, így szivárgás esetén sem okozna problémát, a rendszer pedig több órányi áramszünetet is kibír, most mégis valamiféle hiba csúszott a rendszerbe.

Ki akarják önteni

A reaktorok leszigetelése azért fontos, mert a terület megtisztításával megbízott Tepco már nem tudja hova tenni a rengeteg szennyezett vizet. A fagyasztásos eljárás ugyan kizárja a reaktorokból a talajvizet, de kritikusai szerint az esővíz ellen nem véd, így a cégnek folyamatosan egyre több víz megtisztításáról kellene gondoskodnia, a környéken felállított tartályok viszont már megteltek, újaknak pedig már alig maradt hely. A vállalat számításai szerint 2022-re az összes rendelkezésre álló tartály megtelik.

A japán kormány egyszerűen a tengerbe öntené a megtisztított vizet, de ez a terv nem mindenkinek tetszik: a környékbeli vizeken hajózó halászok mellett a helyi mezőgazdászok is tiltakoztak ellene. Kína és Dél-Korea is tiltakozik a lépés ellen, ami egyébként még csak nem is lenne példa nélküli: a tríciummal enyhén szennyezett víztől több atomerőműben is hasonlóan szabadulnak, a leeresztése pedig megfelel a nemzetközi gyakorlatnak és gondosan ellenőrzött körülmények között történik.

Arról, hogy a Tepco és a japán kormány terve miért nem jelent sem ökológiai, sem egészségügyi kockázatot, Elter Zsolt, az Uppsalai Egyetem alkalmazott magfizika tanszékének kutatója itt írt bővebben a Qubiten.

