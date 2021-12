A járvány legnagyobb nyertese az Omicron nevű kriptovaluta

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

Az omikron variáns megjelenését a gazdaság is megérezte: egyebek mellett a Bitcoin árfolyama is zuhanásnak indult, de volt olyan szereplő a kriptovaluták piacán, ami győztesként került ki a válságból: az Omicron nevű fizetőeszköz értéke rövid idő alatt a tízszeresére emelkedett.

A Reuters szerint nem tisztázott, hogy ki és mikor indította el az Omicront, az első adatok november elejéről származnak róla, a mostani káprázatos sikert viszont egyértelműen az új vírusvariánsnak köszönheti.

A kisebb kriptovaluták jól jöttek ki a járványból: a Dogecoin és a Squid Game forgalma is emelkedett, előbbi a mémek és Elon Musk twitteres ámokfutása miatt, utóbbi az azonos nevű sorozat népszerűségének köszönheti a sikereit.

Szerencsés elnevezés

A Coinmarketcap blog szerint az Omicron káprázatos teljesítménye miatt nem érdemes azonnal ész nélkül bevásárolni belőle, mert nagyon keveset lehet tudni a kriptovalutáról. Bárki is indította el az Omicront, nagy szerencséje volt: november elején még nem is lehetett tudni az új vírusvariáns megjelenéséről, arról meg pláne nem, hogy a WHO épp omikronnak kereszteli majd el (a várakozások és az eddigi hagyományok alapján az új variáns a „nű” nevet kapta volna, ha az Egészségügyi Világszervezet a görög ábécé betűi szerint halad).

A siker valószínűleg az Omicron alapítóit is meglepte, de róluk néhány Twitter-poszton kívül nem lehet túl sokat tudni, a kriptovaluta weboldala szerint javarészt meg szeretnék őrizni az anonimitásukat.

A Bloomberg szerint az Omicron az OlympusDAO nevű, piramisjáték-gyanús kriptovaluta klónja, a sikereit pedig kizárólag az új variáns megjelenésének köszönheti: az emberek nem rajonganak az omikronért, de a betű hirtelen berobbant a köztudatba, a vásárlók pedig már a mémértéke miatt is jobban kedvelik jelenleg ezt a kriptopénzt, mint a többit - viszont ennek megvan az a veszélye is, hogy hirtelen veszít a népszerűségéből, legkésőbb akkor, ha megjelenik egy új, vonzóbb nevű vírusvariáns.

